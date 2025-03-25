Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»

Бывший защитник киевского «Динамо» Антон Боль, который перебрался в «Александрию», рассказал о своем уходе из клуба и разговоре с главным тренером Александром Шовковским:

– В свое время вас называли одним из самых перспективных защитников «Динамо». Почему не смогли заиграть там?

‒ Мне кажется, что больше всего повлиял фактор периодических травм колена, которые у меня были два раза. Каждый раз повреждение меня отбрасывало на 6-8 месяцев назад. В то время, когда я индивидуально занимался, восстанавливался после травм, ребята набирали форму, приобретали опыт и набивали шишки в арендах. Поэтому, наверное, были лучше подготовлены ко взрослому футболу, чем я. После аренды в «Заре» вообще не получилось закрепиться в основной команде «Динамо».

– После возвращения в «Динамо» на вас уже не рассчитывали?

– Выходит, что да. Когда начинались летние сборы с «Динамо», ко мне подошел Шовковский и сказал, что не рассчитывает на меня и я могу искать себе другие варианты, – рассказал Боль.