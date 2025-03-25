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  4. Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 08:49 |
1598
3

Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»

Антон Боль поделился мнением о своем переходе в «Александрию»

25 марта 2025, 08:49 |
1598
3
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
ФК Александрия. Антон Боль (слева)

Бывший защитник киевского «Динамо» Антон Боль, который перебрался в «Александрию», рассказал о своем уходе из клуба и разговоре с главным тренером Александром Шовковским:

– В свое время вас называли одним из самых перспективных защитников «Динамо». Почему не смогли заиграть там?

‒ Мне кажется, что больше всего повлиял фактор периодических травм колена, которые у меня были два раза. Каждый раз повреждение меня отбрасывало на 6-8 месяцев назад. В то время, когда я индивидуально занимался, восстанавливался после травм, ребята набирали форму, приобретали опыт и набивали шишки в арендах. Поэтому, наверное, были лучше подготовлены ко взрослому футболу, чем я. После аренды в «Заре» вообще не получилось закрепиться в основной команде «Динамо».

– После возвращения в «Динамо» на вас уже не рассчитывали?

– Выходит, что да. Когда начинались летние сборы с «Динамо», ко мне подошел Шовковский и сказал, что не рассчитывает на меня и я могу искать себе другие варианты, – рассказал Боль.

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Динамо Киев Александрия Антон Боль Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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serhiy
Взагалі - круто . Сказав відверто,а то деякі тримають ,золоті гори обіцяють ,а уй з того виходить. А так хлопець буде грати ,а не сидіти в запасі. Проблем не бачу ! 
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+1
vovei
Правильно. За то нужно держать пустоту Кароваева.
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-2
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