ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо
Антон Боль наконец-то нашел новый клуб
«Александрия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника Антона Боля.
Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 2.5 года.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь летом 2024 года игрок разорвал контракт с родным для себя киевским «Динамо».
В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.
Ранее «Александрия» подписала еще одного бывшего футболиста киевского «Динамо» – Владимира Шепелева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр убежден, что Турки Аль-Шейх готов платить большие деньги
Португалец выделил «Реал» Мадрид