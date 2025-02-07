ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо

«Александрия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника Антона Боля.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 2.5 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь летом 2024 года игрок разорвал контракт с родным для себя киевским «Динамо».

В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.

Ранее «Александрия» подписала еще одного бывшего футболиста киевского «Динамо» – Владимира Шепелева.