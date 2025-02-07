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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 15:29 |
695
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо

Антон Боль наконец-то нашел новый клуб

07 февраля 2025, 15:29 |
695
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо
ФК Александрия. Антон Боль

«Александрия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника Антона Боля.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 2.5 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь летом 2024 года игрок разорвал контракт с родным для себя киевским «Динамо».

В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.

Ранее «Александрия» подписала еще одного бывшего футболиста киевского «Динамо» – Владимира Шепелева.

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Динамо Киев трансферы свободный агент Александрия трансферы УПЛ Антон Боль
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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какая боль Александрія Динамо 5:0
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