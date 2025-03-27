Радукану и Пегула определили последнюю полуфиналистку супертурнира в Майами

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 60).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Джессика Пегула (США) [4] – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Во второй партии Эмма несколько раз брала медицинский перерыв. Под конец сета возле нее находился и врач, и физио. Британка чувствовала себя не очень хорошо и накладывала полотенце со льдом.

Это была третья встреча соперниц. Пегула выиграла второе очное противостояние.

Следующей оппоненткой Джессики будет 19-летняя филиппинка Александра Эала, которая ранее сенсационно выбила Игу Свентек.

На своем пути к полуфиналу Пегула, помимо Радукану, также прошла Бернарду Перу, Анну Калинскую и Марту Костюк.

31-летняя Джессика в третий раз в карьере пробилась в полуфинал на кортах Флориды. В 2022 году она уступила на этой стадии Иге Свентек, а в 2023 – Елене Рыбакиной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine