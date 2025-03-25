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  4. Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Испания
25 марта 2025, 16:13 |
863
0

Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе

Оскар Мингеса может покинуть «Сельту»

25 марта 2025, 16:13 |
863
0
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Мингеса

Каталонская «Барселона» интересуется испанским правым защитником «Сельты» Оскаром Мингесой, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, трансферу 25-летнего футболиста способствует звезда «сине-гранатовых» Ламин Ямаль, который является одним из ближайших друзей Мингесы.

В сезоне 2024/25 Оскар Мингеса провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Барселоны» в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Оскаром Мингесой интересуется мадридский «Реал».

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Ламин Ямаль Оскар Мингеса Барселона Сельта трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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