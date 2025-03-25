Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Оскар Мингеса может покинуть «Сельту»
Каталонская «Барселона» интересуется испанским правым защитником «Сельты» Оскаром Мингесой, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, трансферу 25-летнего футболиста способствует звезда «сине-гранатовых» Ламин Ямаль, который является одним из ближайших друзей Мингесы.
В сезоне 2024/25 Оскар Мингеса провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Барселоны» в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Оскаром Мингесой интересуется мадридский «Реал».
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