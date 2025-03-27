Минус Реал. Определена первая пара 1/2 финала женской Лиги чемпионов

26 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов по футболу 2024/25.

Лондонский Арсенал после поражения Реалу в первом поединке 0:2 сумела выиграть вторую встречу со счетом 3:0 и пробиться в следующую стадию.

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Все 3 мяча команда из Лондона забила во втором тайме.

Лион разгромил Баварию 4:1 и по сумме двух матчей победил с общим счетом 6:1 (первая игра – 2:0).

В прошлом сезоне Лион сыграл в финале ЛЧ. Тогда французский коллектив уступил Барселоне 0:2.

Арсенал и Лион образовали первую полуфинальную пару. 27 марта состоятся еще два ответных матча 1/4 финала ЛЧ: Барселона – Вольфсбург (первый поединок – 4:1) и Челси – Манчестер Сити (первый поединок – 0:2).

Лига чемпионов среди женщин. 1/4 финала

Ответные матчи, 26–27 марта

26.03, 19:45. Лион (Франция) – Бавария (Германия) – 4:1 [первая игра – 2:0]

Голы: Дюморне, 46, Диани, 54, Чаинга, 60, Хегерберг, 90+4 – Буль, 33

26.03, 22:00. Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 3:0 [первая игра – 0:2]

Голы: Руссо, 46, 59, Кальдентей, 49

27.03, 19:45. Барселона (Испания) – Вольфсбург (Германия) [первая игра – 4:1]

Барселона (Испания) – Вольфсбург (Германия) [первая игра – 4:1] 27.03, 22:00. Челси (Англия) – Манчестер Сити (Англия) [первая игра – 0:2]

Видеообзор матча Лион – Бавария

Видеообзор матча Арсенал – Реал

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