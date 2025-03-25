ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар стал жертвой хакеров.

Об этом рассказала его жена, Яна Суркис, в Instagram-сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист потерял доступ к своему аккаунту в Telegram, поскольку его взломали.

Яна Суркис написала: «Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!».