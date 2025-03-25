Другие новости25 марта 2025, 22:27 |
1746
1
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Кристиан Биловар вляпался в не самую приятную историю
25 марта 2025, 22:27 |
1746
1
Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар стал жертвой хакеров.
Об этом рассказала его жена, Яна Суркис, в Instagram-сторис.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист потерял доступ к своему аккаунту в Telegram, поскольку его взломали.
Яна Суркис написала: «Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2025, 17:45 8
Стандартные два круга для 16 команд
Теннис | 25 марта 2025, 06:50 0
Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи 4-го раунда
Футбол | 25.03.2025, 07:48
Теннис | 25.03.2025, 06:10
Футбол | 25.03.2025, 21:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Это все отголоски вируса Монако
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.03.2025, 20:08 28
24.03.2025, 23:40 1
24.03.2025, 03:45 1
24.03.2025, 10:57 2
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
25.03.2025, 08:27 5
24.03.2025, 21:14 25