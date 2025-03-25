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25 марта 2025, 22:27 |
1746
1

ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает

Кристиан Биловар вляпался в не самую приятную историю

25 марта 2025, 22:27 |
1746
1
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Instagram. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар стал жертвой хакеров.

Об этом рассказала его жена, Яна Суркис, в Instagram-сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист потерял доступ к своему аккаунту в Telegram, поскольку его взломали.

Яна Суркис написала: «Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!».

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фото lifestyle Динамо Киев Кристиан Биловар Яна Суркис Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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