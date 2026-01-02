Экс-голкипер Динамо: «Шовковский всегда умел предвидеть те или иные вещи»

Бывший голкипер киевского Динамо Максим Коваль высказался об Александре Шовковском, который не так давно был уволен с должности главного тренера «бело-синих».

– Вы много работали с Александром Шовковским. Что, по-вашему, стало катализатором падения Динамо?

– Я не застал его тренером. Александр всегда умел предусматривать те или иные вещи, – сказал Коваль.

Ранее Максим Коваль признался, что хочет вернуться на родину и подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.