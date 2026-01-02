Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер Динамо: «Шовковский всегда умел предвидеть те или иные вещи»
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 07:57 |
194
0

Экс-голкипер Динамо: «Шовковский всегда умел предвидеть те или иные вещи»

Максим Коваль высказался о легенде «Динамо»

02 января 2026, 07:57 |
194
0
Экс-голкипер Динамо: «Шовковский всегда умел предвидеть те или иные вещи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший голкипер киевского Динамо Максим Коваль высказался об Александре Шовковском, который не так давно был уволен с должности главного тренера «бело-синих».

– Вы много работали с Александром Шовковским. Что, по-вашему, стало катализатором падения Динамо?

– Я не застал его тренером. Александр всегда умел предусматривать те или иные вещи, – сказал Коваль.

Ранее Максим Коваль признался, что хочет вернуться на родину и подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Источник: Черноморец усилится форвардом, выступавшим за Прикарпатье
КОЗЛОВСКИЙ: «Для Руха это непростой, но интересный и продуктивный период»
Анатолий ТРУБИН: «Бенфика – лучше клуб, чем Шахтер»
Александр Шовковский Максим Коваль (футболист) Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ
Футбол | 02 января 2026, 06:02 0
Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ
Тренер Динамо Костюк определил лучшего футболиста года в УПЛ

Специалист выделил Александра Пихаленка

Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Теннис | 01 января 2026, 23:40 7
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала

Александра публично высказалась о решении Надежды отпраздновать с Путинцевой и другими

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01.01.2026, 07:41
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01.01.2026, 14:28
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 01.01.2026, 08:33
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00
Бокс
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем