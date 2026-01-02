Украина. Премьер лига02 января 2026, 07:57 |
Экс-голкипер Динамо: «Шовковский всегда умел предвидеть те или иные вещи»
Максим Коваль высказался о легенде «Динамо»
Бывший голкипер киевского Динамо Максим Коваль высказался об Александре Шовковском, который не так давно был уволен с должности главного тренера «бело-синих».
– Вы много работали с Александром Шовковским. Что, по-вашему, стало катализатором падения Динамо?
– Я не застал его тренером. Александр всегда умел предусматривать те или иные вещи, – сказал Коваль.
Ранее Максим Коваль признался, что хочет вернуться на родину и подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.
