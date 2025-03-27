ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой последний день в Париже
Ангелина Забарная блеснула красотой в Париже
Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, порадовала своих подписчиков новым контентом.
Красавица продемонстрировала насколько прекрасной может быть жизнь жены футболиста.
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Ангелина Забарная несколько дней провела в Париже и успела съездить на ответный матч Бельгия - Украина, который проходил в Генке.
«В моем сердце есть особое место для Парижа 💘», – вот так девушка назвала свой последний пост о посещении столицы Франции.
Ангелина опубликовала множество фотографий, продемонстрировав насколько красота украинских девушек украшает архитектуру большой европейской столицы.
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