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27 марта 2025, 03:20 | Обновлено 27 марта 2025, 03:23
87
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой последний день в Париже

Ангелина Забарная блеснула красотой в Париже

27 марта 2025, 03:20 | Обновлено 27 марта 2025, 03:23
87
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой последний день в Париже
Instagram. Ангелина Забарная

Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, порадовала своих подписчиков новым контентом.

Красавица продемонстрировала насколько прекрасной может быть жизнь жены футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ангелина Забарная несколько дней провела в Париже и успела съездить на ответный матч Бельгия - Украина, который проходил в Генке.

«В моем сердце есть особое место для Парижа 💘», – вот так девушка назвала свой последний пост о посещении столицы Франции.

Ангелина опубликовала множество фотографий, продемонстрировав насколько красота украинских девушек украшает архитектуру большой европейской столицы.

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фото Ангелина Забарная Илья Забарный lifestyle сборная Украины по футболу Борнмут
Максим Лапченко Источник: Instagram
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