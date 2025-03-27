Другие новости27 марта 2025, 01:37 |
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ВИДЕО. Телохранитель Месси вызвал на бой Логана Пола
Яссин Чуэко записал видеобращение к Логану Полу
27 марта 2025, 01:37 |
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Охранник Лионеля Месси, Яссин Чуэко, записал видеообращение к Логану Полу, заявив, что готов выйти на бой из-за конфликта с авторскими правами.
«Получил много сообщений в Инстаграме. Теперь пути назад нет. Давай сделаем этот бой для людей», – сказал Чуэко.
Накануне Пол обвинил Месси в копировании его напитка PRIME, но за футболиста вступился охранник.
Чуэко – бывший боец Navy SEAL и тренируется в смешанных единоборствах.
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