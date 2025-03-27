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27 марта 2025, 01:37 |
128
0

ВИДЕО. Телохранитель Месси вызвал на бой Логана Пола

Яссин Чуэко записал видеобращение к Логану Полу

27 марта 2025, 01:37 |
128
0
ВИДЕО. Телохранитель Месси вызвал на бой Логана Пола
Instagram. Яссин Чуэко и Логан Пол

Охранник Лионеля Месси, Яссин Чуэко, записал видеообращение к Логану Полу, заявив, что готов выйти на бой из-за конфликта с авторскими правами.

«Получил много сообщений в Инстаграме. Теперь пути назад нет. Давай сделаем этот бой для людей», – сказал Чуэко.

Накануне Пол обвинил Месси в копировании его напитка PRIME, но за футболиста вступился охранник.

Чуэко – бывший боец Navy SEAL и тренируется в смешанных единоборствах.

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видео Логан Пол Яссин Чеуко Лионель Месси бокс
Максим Лапченко Источник: Instagram
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