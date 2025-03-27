ФОТО. Балотелли затролил Джеко после публикации снимка с синяком

Эдин Джеко стал объектом шуток Марио Балотелли и двух бывших одноклубников после того, как показал последствия удара бутсой в лицо.

В матче Боснии против Румынии (1:0) форвард «Фенербахче» получил перелом носа и рассечение брови, которое пришлось зашивать.

После игры он опубликовал фото травм в Instagram, и его вид больше напоминал бойца ММА, чем футболиста.

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Бывшие партнеры, в том числе Балотелли, Наингголан и Дюмфрис, быстро отреагировали шутливыми комментариями:

«Ты выглядишь прекрасно», – написал Раджа.

«Ты выглядишь лучше, чем когда-либо, бро», – пошутил Дензел.

«Ты выглядишь чудесно, когда такой», – а это уже Марио.