ФОТО. Балотелли затролил Джеко после публикации снимка с синяком
Марио Балотелли пошутил над Эдином Джеко
Эдин Джеко стал объектом шуток Марио Балотелли и двух бывших одноклубников после того, как показал последствия удара бутсой в лицо.
В матче Боснии против Румынии (1:0) форвард «Фенербахче» получил перелом носа и рассечение брови, которое пришлось зашивать.
После игры он опубликовал фото травм в Instagram, и его вид больше напоминал бойца ММА, чем футболиста.
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Бывшие партнеры, в том числе Балотелли, Наингголан и Дюмфрис, быстро отреагировали шутливыми комментариями:
«Ты выглядишь прекрасно», – написал Раджа.
«Ты выглядишь лучше, чем когда-либо, бро», – пошутил Дензел.
«Ты выглядишь чудесно, когда такой», – а это уже Марио.
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