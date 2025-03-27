Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Балотелли затролил Джеко после публикации снимка с синяком
Другие новости
27 марта 2025, 04:26 |
120
0

ФОТО. Балотелли затролил Джеко после публикации снимка с синяком

Марио Балотелли пошутил над Эдином Джеко

27 марта 2025, 04:26 |
120
0
ФОТО. Балотелли затролил Джеко после публикации снимка с синяком
Instagram. Эдин Джеко

Эдин Джеко стал объектом шуток Марио Балотелли и двух бывших одноклубников после того, как показал последствия удара бутсой в лицо.

В матче Боснии против Румынии (1:0) форвард «Фенербахче» получил перелом носа и рассечение брови, которое пришлось зашивать.

После игры он опубликовал фото травм в Instagram, и его вид больше напоминал бойца ММА, чем футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бывшие партнеры, в том числе Балотелли, Наингголан и Дюмфрис, быстро отреагировали шутливыми комментариями:

«Ты выглядишь прекрасно», – написал Раджа.

«Ты выглядишь лучше, чем когда-либо, бро», – пошутил Дензел.

«Ты выглядишь чудесно, когда такой», – а это уже Марио.

По теме:
ФОТО. Как две капли воды. Милый снимок Калюжного с дочерью
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой последний день в Париже
ВИДЕО. Девушка футболиста Шахтера выдала сексуальный танец. Огонь
фото lifestyle Марио Балотелли Эдин Джеко Раджа Наингголан Дензел Дюмфрис
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Футбол | 26 марта 2025, 19:24 5
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб

Назарий Русин не нужен «Сандерленду»

Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Футбол | 26 марта 2025, 08:57 0
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?

Лидером рейтинга стала Аргентина

Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26.03.2025, 04:32
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Футбол | 27.03.2025, 00:20
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Бокс | 26.03.2025, 09:30
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
25.03.2025, 08:49 8
Футбол
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 18
Футбол
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 2
Футбол
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 9
Волейбол
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 14
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
25.03.2025, 16:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем