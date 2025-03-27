ФОТО. Как две капли воды. Милый снимок Калюжного с дочерью

Футболист «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный с дочерью покорили сеть трогательным фото.

Жена полузащитника Анна поделилась кадром в Instagram, на котором Иван и маленькая Оливия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты заметили их сходство и даже синхронные движения.

«Мои», – подписала фото Анна.

Супруги поженились в январе 2020 года, а позже у них родилась дочь.