Другие новости27 марта 2025, 03:59 |
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ФОТО. Как две капли воды. Милый снимок Калюжного с дочерью
Иван Калюжный и его схожести с дочерью Оливией
27 марта 2025, 03:59 |
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Футболист «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный с дочерью покорили сеть трогательным фото.
Жена полузащитника Анна поделилась кадром в Instagram, на котором Иван и маленькая Оливия.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты заметили их сходство и даже синхронные движения.
«Мои», – подписала фото Анна.
Супруги поженились в январе 2020 года, а позже у них родилась дочь.
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