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27 марта 2025, 03:59 |
282
0

ФОТО. Как две капли воды. Милый снимок Калюжного с дочерью

Иван Калюжный и его схожести с дочерью Оливией

27 марта 2025, 03:59 |
282
0
ФОТО. Как две капли воды. Милый снимок Калюжного с дочерью
Instagram. Иван Калюжный

Футболист «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный с дочерью покорили сеть трогательным фото.

Жена полузащитника Анна поделилась кадром в Instagram, на котором Иван и маленькая Оливия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты заметили их сходство и даже синхронные движения.

«Мои», – подписала фото Анна.

Супруги поженились в январе 2020 года, а позже у них родилась дочь.

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фото Иван Калюжный lifestyle сборная Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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