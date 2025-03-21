Гол Кейна и дебют Тухеля. Англия переиграла Албанию на старте отбора к ЧМ
В первом тайме отличился молодой Майлз Льюис-Скелли
Вечером 21 марта состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.
Команда Туманного Альбиона вышла вперед на 20-й минуте, гол забил дебютант Майлз Льюис-Скелли.
Во втором тайме, на 77-й минуте, отличился опытный Гарри Кейн (2:0).
В другом матче Латвии на выезде обыграла Андорру (1:0), в этой группе K также выступает команда Сербии.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
1-й тур, 21 марта
21:45. Англия – Албания – 2:0
Голы: Майлз Льюис-Скелли, 20, Гарри Кейн, 77
Англия: Пикфорд, Льюис-Скелли (Джеймс, 90), Берн, Конса, Уокер, Райс (Хендерсон, 82), Джонс (Роджерс, 74), Беллингем, Фоден (Боуэн, 74), Рэшфорд (Гордон, 74), Кейн
Албания: Стракоша (Кастрати, 82), Алийи, Джимсити, Айети, Балиу, Байрами (Бройя, 63), Рамадани, Лячи (Паязити, 78), Аслани, Асани (Ходжа, 78), Узуни
Предупреждения: Джимсити, 32
21:45. Андорра – Латвия – 0:1
Гол: Дарио Шитс, 58
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