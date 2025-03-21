Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура группы K состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени
В пятницу, 21 марта, состоится матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Европы – на поле встретятся сборные Англии и Албании.
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе K кроме Англии и Албании, борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2026 продолжат Сербия, Латвия и Андорра.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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