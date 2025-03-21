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Лига наций
21 марта 2025, 16:35 | Обновлено 21 марта 2025, 16:37
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0

Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1-го тура группы K состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени

21 марта 2025, 16:35 | Обновлено 21 марта 2025, 16:37
32
0
Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

В пятницу, 21 марта, состоится матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Европы – на поле встретятся сборные Англии и Албании.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе K кроме Англии и Албании, борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2026 продолжат Сербия, Латвия и Андорра.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Англия – Албания
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Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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