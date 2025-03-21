В пятницу, 21 марта, состоится матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Европы – на поле встретятся сборные Англии и Албании.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе K кроме Англии и Албании, борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2026 продолжат Сербия, Латвия и Андорра.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Англия – Албания. Отбор к ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция