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ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
21.03.2025 21:45 – FT 2 : 0
Албания
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 00:43 | Обновлено 22 марта 2025, 00:47
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0

Англия – Албания – 2:0. Успешный дебют Тухеля. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

22 марта 2025, 00:43 | Обновлено 22 марта 2025, 00:47
92
0
Англия – Албания – 2:0. Успешный дебют Тухеля. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель (справа)

Вечером 21 марта состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.

Команда Туманного Альбиона вышла вперед на 20-й минуте, гол забил дебютант Майлз Льюис-Скелли.

Во втором тайме, на 77-й минуте, отличился опытный Гарри Кейн (2:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

21:45. Англия – Албания – 2:0

Голы: Майлз Льюис-Скелли, 20, Гарри Кейн, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Майлз Луис-Скелли (Англия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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