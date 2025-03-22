Англия – Албания – 2:0. Успешный дебют Тухеля. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 21 марта состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.
Команда Туманного Альбиона вышла вперед на 20-й минуте, гол забил дебютант Майлз Льюис-Скелли.
Во втором тайме, на 77-й минуте, отличился опытный Гарри Кейн (2:0).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
1-й тур, 21 марта
21:45. Англия – Албания – 2:0
Голы: Майлз Льюис-Скелли, 20, Гарри Кейн, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
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