Англия – Албания – 2:0. Успешный дебют Тухеля. Видео голов и обзор

Вечером 21 марта состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.

Команда Туманного Альбиона вышла вперед на 20-й минуте, гол забил дебютант Майлз Льюис-Скелли.

Во втором тайме, на 77-й минуте, отличился опытный Гарри Кейн (2:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

21:45. Англия – Албания – 2:0

Голы: Майлз Льюис-Скелли, 20, Гарри Кейн, 77

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