ТУХЕЛЬ: «Это был фантастический вечер. Идеальная погода для футбола»

Вечером 21 марта состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Англии начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии. Команда Туманного Альбиона вышла вперед на 20-й минуте, гол забил дебютант Майлз Льюис-Скелли. Во втором тайме, на 77-й минуте, отличился опытный Гарри Кейн (2:0).

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Томас Тухель, главный тренер Англии:

«Это было захватывающе. Перед матчем я немного нервничал, но это был фантастический вечер. Идеальная погода для футбола. Мы провели хорошую неделю перед игрой, и это был замечательный опыт.

Мы начали довольно плавно, с большим количеством передач. На протяжении всего матча было сложно проникать в последние 18 метров. Но когда нам удавалось пройти за линию обороны, мы сразу становились опасными, имели два или три полумомента и один большой шанс, из которого и забили. И за 45 минут мы позволили сопернику лишь один удар по воротам, что было очень-очень хорошо.

Мы хотели увеличить темп и немного рисковать во втором тайме, добавив ещё одного игрока в линию атаки. Я почувствовал, что мы были недостаточно дисциплинированы в своей структуре. Мы слишком много пытались действовать самостоятельно и вне позиции, что замедляло нашу игру и не позволяло контролировать контратаки.

Албания – это непростой соперник с нестандартным стилем игры. Они обладают скоростью и физической мощью в нападении. Мы видели их в форме на Евро, когда Испания, Хорватия и Италия испытывали с ними трудности в групповом этапе. Сегодня мы столкнулись с таким соперником, но смогли одержать свою первую победу, ещё и без пропущенных голов, что, надеюсь, добавит нам уверенности, чтобы быстрее прогрессировать, начать играть в свой стиль и двигаться дальше».

Силвиньо, главный тренер Албании:

«Они очень сильные и имеют отличных, физически мощных игроков. Мы готовили игру так, чтобы атаковать пространство в контратаках, но, если честно, в первом тайме это не сработало. Во втором тайме было немного лучше.

Во втором тайме у нас был шанс сравнять счёт примерно на 15 минут, но после второго гола игра была закончена. Я сказал им, что мы играем против одних из лучших игроков в мире – как физически, так и технически. Я очень горжусь всеми своими игроками, потому что если бы мы не выложились на максимум, могли бы пропустить пять или шесть голов за 45 минут».

Деклан Райс, полузащитник Англии:

«Мы тренировались вместе всего четыре дня. Нам нужно продолжать работать и привыкать к тому, чего он хочет от нас. Очевидно, что Албания играла в глубокой обороне, а её сложно вскрывать, поэтому надо было просто настойчиво давить. Это победа в первом матче нового тренера, и это действительно позитив. Мы хотели хорошо стартовать в группе – и нам это удалось. Есть над чем работать, но в целом это отличный вечер.

Одноклубник по «Арсеналу» Льюис-Скелли? Если одним словом – бесстрашный. Он делает всё правильно за пределами поля и хорошо готовится. Ему всего 18, поэтому я стараюсь помогать ему, как могу, но я знал, что он сыграет именно так сегодня, потому что он уверен в себе и отлично тренировался всю неделю. Его мама, папа, братья – все они должны гордиться им, потому что его взлёт в этом году был невероятным, и он оставался приземленным. Так что для него это только начало. Ему нужно двигаться дальше».

Майлз Льюис-Скелли, автор первого гола за Англию:

«Я просто не нахожу слов. Я безмерно благодарен тренеру за доверие и своим партнерам по команде – они сегодня играли с огромной уверенностью. Я так счастлив. Фанаты заставили меня почувствовать себя как дома, так что огромное им спасибо. Что было лучше – ассист или завершение? Безусловно, пас. Мне оставалось только отправить мяч в сетку, отличная передача от Джуда Беллингема».

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

21:45. Англия – Албания – 2:0

Голы: Майлз Льюис-Скелли, 20, Гарри Кейн, 77

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