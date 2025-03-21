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ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
21.03.2025 21:45 - : -
Албания
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21 марта 2025, 02:19 | Обновлено 21 марта 2025, 02:20
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0

Англия – Албания. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2025, 02:19 | Обновлено 21 марта 2025, 02:20
30
0
Англия – Албания. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

21 марта на «Уэмбли» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Англии встретится со сборной Албании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда вообще-то при Саутгейте провела свой лучший отрезок в истории. Да, были промашки, типа вылета из дивизиона А Лиги Наций. Но консервативные британцы никогда не выступали так стабильно на традиционных турнирах. Гарет начинал с выхода в полуфинал на чемпионате мира-2018, а потом дважды сыграл в решающих матчах на Евро. И, проиграв следом за Италией еще и Испании, специалист ушел с поста, хотя его многие просили остаться.

Без него осенью футболисты выполняли некую обязательную программу по возвращению в элитный дивизион Лиги Наций, а чиновники искали нового постоянного менеджера. Первые допустили осечку, ухитрившись дома проиграть Греции. Но взяли с той реванш, в итоге все-таки отобрав первенство. Ну, а на тренерском посту как раз в пятницу и дебютирует Тухель, конечно же, хорошо знающий местные реалии, но до этого не работавший в таком формате.

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Албания

Сборная безусловно котируется в разы ниже, чем ее соперник. Но при этом сейчас, при Силвиньо, добивается неплохих результатов. Она сумела наконец-то пробиться на Евро, только во второй раз в своей истории. Там была слишком сложная компания, из Италии, Хорватии и Испании. Но хотя бы получилось не ударить в грязь лицом - забили первым, а с Модричем и компанией даже закончили вничью, сровняв в добавленное время.

Вот Лигу Наций все-таки если и не провалили албанцы, то провели ее неудачно. Они угодили в ровную группу с Чехией, Грузией и Украиной. В ней до последнего были шансы выиграть, но все решил 6-й тур. Проиграв дома подопечным Реброва, команда набрала те же 7 очков, что и Хвича и компания, но по дополнительным показателям стала четвертой. Бразильский специалист свой пост сохранил, но ему нужно оправдывать доверие результатами.

Статистика личных встреч

Все шесть очных матчей, в том числе и 2021-го года, в рамках отбора на прошлый чемпионат мира, выиграли англичане.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в солидном дебюте нового наставника. Рискнем согласиться и взять фору -2 гола на хозяев (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Англия
21 марта 2025 -
21:45
Албания
Фора Англии (-2) 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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