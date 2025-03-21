Чемпионат мира21 марта 2025, 22:37 | Обновлено 21 марта 2025, 22:46
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ВИДЕО. Гол Льюиса-Скелли в первом тайме дал перевес Англии над Албанией
Команда Томаса Тухеля вышла вперед на 20-й минуте матча квалификации ЧМ
21 марта 2025, 22:37 | Обновлено 21 марта 2025, 22:46
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21 марта в 21:45 проходит матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Англии и Албании проводят игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.
Команда Томаса Тухеля вышла вперед на 20-й минуте, гол забил Майлз Льюис-Скелли.
ГОЛ! 1:0. Майлз Льюис-Скелли, 20 мин
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