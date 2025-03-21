ВИДЕО. Гол Льюиса-Скелли в первом тайме дал перевес Англии над Албанией

21 марта в 21:45 проходит матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Албании проводят игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.

Команда Томаса Тухеля вышла вперед на 20-й минуте, гол забил Майлз Льюис-Скелли.

ГОЛ! 1:0. Майлз Льюис-Скелли, 20 мин

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