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Чемпионат мира
21 марта 2025, 22:37 | Обновлено 21 марта 2025, 22:46
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ВИДЕО. Гол Льюиса-Скелли в первом тайме дал перевес Англии над Албанией

Команда Томаса Тухеля вышла вперед на 20-й минуте матча квалификации ЧМ

21 марта 2025, 22:37 | Обновлено 21 марта 2025, 22:46
50
0
ВИДЕО. Гол Льюиса-Скелли в первом тайме дал перевес Англии над Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 проходит матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Албании проводят игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В группе K также выступают команды Сербии, Латвии и Андорры.

Команда Томаса Тухеля вышла вперед на 20-й минуте, гол забил Майлз Льюис-Скелли.

ГОЛ! 1:0. Майлз Льюис-Скелли, 20 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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