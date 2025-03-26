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WTA
26 марта 2025, 23:45 | Обновлено 26 марта 2025, 23:46
119
0

Эмма Радукану – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

26 марта 2025, 23:45 | Обновлено 26 марта 2025, 23:46
119
0
Эмма Радукану – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь на 27 марта состоится последний четвертьфинальный поединок турнира WTA 1000 в Майами, США.

После игры Черундоло – Димитров на корт выйдут Эмма Радукану (Великобритания, WTA 60) и Джессика Пегула (США, WTA 4). Старт поединка запланирован ориентировочно на 01:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет равный, 1:1.

Победительница противостояния далее сыграет против Александры Эалы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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