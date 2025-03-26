Эмма Радукану – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 27 марта состоится последний четвертьфинальный поединок турнира WTA 1000 в Майами, США.

После игры Черундоло – Димитров на корт выйдут Эмма Радукану (Великобритания, WTA 60) и Джессика Пегула (США, WTA 4). Старт поединка запланирован ориентировочно на 01:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет равный, 1:1.

Победительница противостояния далее сыграет против Александры Эалы.

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