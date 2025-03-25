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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 14:06 | Обновлено 25 марта 2025, 15:17
2436
9

Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости

Ирина Морозюк только недавно смогла отказаться от фильтров

25 марта 2025, 14:06 | Обновлено 25 марта 2025, 15:17
2436
9
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Instagram. Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram рассказала о долговременной зависимости:

«Я была зависима много лет. Полгода назад я перестала пользоваться фильтрами и масками в Instagram, и это просто изменило мою жизнь. Из-за фильтров мы перестаем воспринимать себя реальными, и наша самооценка портится каждый день.

Раньше мне казалось, что пользоваться фильтрами – это просто безобидная забава, безделушка, которая не имеет никакого значения. Но как только я отказалась от них, поняла, насколько сильно они влияли на то, как я вижу себя».

Напомним, Ирина Морозюк известна украинским болельщикам по странным высказываниям и провокационному контенту в Instagram. Например, недавно девушка запостила фото в купальнике с подписью: «Сколько шкур на этом фото?»

ВИДЕО. Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 9
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Demid Romanchik
Легенда,
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+3
olex.mykhailov
Після стількох пластик тебе і мама рідна не впізнає навіть і без фільтрів! Тому краще б ти фільтрами користувалася б, а от справжня залежність це оці всі операції, силікони і тд і тп.
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+1
Rzechpospolita
Давно про неї не писали))) 
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0
Gargantua81
Ирына лэв матча!
Ответить
0
Boodya
Важлива новина, незнаю, як я жив не знаючи цього.
Питання тільки, що це в неї на лобі😂
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0
Nostradamus
Хвора хвойда
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-1
Dfkbvj
Є@ать у@обіще(((
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-2
Vitaliy Donetsk🧡🖤/🐟💖
Вся Украина🇺🇦 (в частности львовяне🦁 и особо на Донбассе⚒️) ждёт от Руха🟡⚫ победы 3-0 над динамкой⚪🔵 в субботу! Только такой исход сможет залечить на наших сердцах💔 ранки после бельгийцев! 😊
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-4
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