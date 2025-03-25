Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram рассказала о долговременной зависимости:

«Я была зависима много лет. Полгода назад я перестала пользоваться фильтрами и масками в Instagram, и это просто изменило мою жизнь. Из-за фильтров мы перестаем воспринимать себя реальными, и наша самооценка портится каждый день.

Раньше мне казалось, что пользоваться фильтрами – это просто безобидная забава, безделушка, которая не имеет никакого значения. Но как только я отказалась от них, поняла, насколько сильно они влияли на то, как я вижу себя».

Напомним, Ирина Морозюк известна украинским болельщикам по странным высказываниям и провокационному контенту в Instagram. Например, недавно девушка запостила фото в купальнике с подписью: «Сколько шкур на этом фото?»

ВИДЕО. Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости