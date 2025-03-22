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22 марта 2025, 08:15 | Обновлено 22 марта 2025, 08:25
179
0

Румыния U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 марта в 12:00 матч второго тура турнира четырех команд

22 марта 2025, 08:15 | Обновлено 22 марта 2025, 08:25
179
0
Румыния U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит второй матч в турнире четырех наций, который принимает Румыния.

22 марта в 12:00 встретятся команды Румынии U-16 и Украины U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина U-16 уступила Польше U-16 (0:1), а команды Румынии U-16 и Черногории U-16 сыграли вничью (0:0).

На соревнованиях сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2026 U-17, также встретятся со сверстниками из Черногории (24 марта, 15:00).

Затем с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Румыния U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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