Румыния U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 марта в 12:00 матч второго тура турнира четырех команд
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит второй матч в турнире четырех наций, который принимает Румыния.
22 марта в 12:00 встретятся команды Румынии U-16 и Украины U-16.
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В первом туре Украина U-16 уступила Польше U-16 (0:1), а команды Румынии U-16 и Черногории U-16 сыграли вничью (0:0).
На соревнованиях сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2026 U-17, также встретятся со сверстниками из Черногории (24 марта, 15:00).
Затем с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.
В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.
Румыния U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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