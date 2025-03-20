Сборная Украины U-16 начала турнир четырех с поражения от Польши

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) стартовала в Турнире четырех наций, который принимает Румыния.

Подопечные Олега Голодюка выступают в этих соревнованиях с целью подготовки к квалификации Евро-2026 U-17. Сине-желтые на поле Национального футбольного центра в городке Буфтя встретились со сверстниками из Польши.

Первый тайм прошел при игровом и территориальном преимуществе поляков, однако украинцы остро контратаковали и в середине стартовой 45-минутки даже забили мяч, но судья ранее зафиксировал фол в атаке.

После перерыва ситуация в поле не изменилась. Польские юноши продолжали атаковать и на 71-й минуте достигли цели. После удара Захария Залевски Дмитрий Пожар отбил мяч прямо на Каспера Берковски, который ударом головой открыл счет (1:0).

Этот гол и решил судьбу встречи – минимальное поражение украинцев от команды Польши (0:1).

Далее юношеская сборная Украины U-16 22 марта в 12:00 встретится с командой Румынии U-16, а 24 марта в 15:00 проведет игру против Черногории U-16.

Турнир четырех наций

1-й тур. Буфтя (Румыния), 20 марта 2025

Польша U-16 – Украина U-16 – 1:0 (0:0)

Гол: Берковский, 71

Польша U-16: Бохнярж, Чекула, Коржински, Выгановски, Смирак (Бартчак, 58), Кухарски, Залевски (Фаль, 72), Стахов, Янушка, Глива (Пястая, 65), Берковски.

Украина U-16: Пожар, Пламинский, Гурин (Рыбак, 81), Гарбар, Коваль (Кощий, 46), Сафонов (Гурам, 46), Куриный (Саричев, 62), Гапоненко (Рудзей, 62), Трофим (Шукалович, 74), Гололобов (Левицкий, 46), Яблонский.

Предупреждения: Стахов, 30 – Трофим, 25, Гурам, 88

Румыния U-16 – Черногория U-16 – 0:0

Видеозапись матча