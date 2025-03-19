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Молодежные турниры
19 марта 2025, 07:43 | Обновлено 19 марта 2025, 07:53
72
0

Польша U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 марта в 15:00 матч первого тура турнира четырех команд

19 марта 2025, 07:43 | Обновлено 19 марта 2025, 07:53
72
0
Польша U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Голодюк

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) стартует в турнире четырех наций, который принимает Румыния.

20 марта в 15:00 встретятся команды Польши U-16 и Украины U-16.

На соревнованиях сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2026 U-17, также встретятся со сверстниками из Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

Затем с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Польша U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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