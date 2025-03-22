На лучшего игрока мира установили ценник. Нашелся серьезный претендент
Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, каталонский гранд установил на игрока ценник в размере 120 миллионов евро.
В Манчестере серьезно заинтересованы в игроке и намерены попытаться подписать его в летнее трансферное окно, но большая цена, которую придется отдать за игрока, может стать серьезной преградой в переговорах.
Ранее сообщалось о том, что стал известен фаворит на «Золотой мяч»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Динамо» высказался об ответном матче с бельгийцами
Василий Кардаш считает, что нужно сделать выводы из провального первого тайма