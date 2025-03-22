На лучшего игрока мира установили ценник. Нашелся серьезный претендент

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонский гранд установил на игрока ценник в размере 120 миллионов евро.

В Манчестере серьезно заинтересованы в игроке и намерены попытаться подписать его в летнее трансферное окно, но большая цена, которую придется отдать за игрока, может стать серьезной преградой в переговорах.

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