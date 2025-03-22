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Испания
22 марта 2025, 12:00 |
641
0

На лучшего игрока мира установили ценник. Нашелся серьезный претендент

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

22 марта 2025, 12:00 |
641
0
На лучшего игрока мира установили ценник. Нашелся серьезный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонский гранд установил на игрока ценник в размере 120 миллионов евро.

В Манчестере серьезно заинтересованы в игроке и намерены попытаться подписать его в летнее трансферное окно, но большая цена, которую придется отдать за игрока, может стать серьезной преградой в переговорах.

Ранее сообщалось о том, что стал известен фаворит на «Золотой мяч»

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Рафинья Диас Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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