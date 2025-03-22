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Евро U17
Италия U17
22.03.2025 13:00 - : -
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22 марта 2025, 09:12 | Обновлено 22 марта 2025, 09:25
87
0

Италия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 марта в 13:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2025 U-17

22 марта 2025, 09:12 | Обновлено 22 марта 2025, 09:25
87
0
Италия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проводит матч 2-го тура во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

22 марта в 13:00 проходит поединок между командами Италии U-17 и Украины U-17 в хорватском городе Лучко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир четырех команд играется в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а Италия обыграла Словакию (1:0).

Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Словакии (25 марта). В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником перед турниром поставил задачу – пробиться в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица

Италия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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