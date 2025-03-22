Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проводит матч 2-го тура во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

22 марта в 13:00 проходит поединок между командами Италии U-17 и Украины U-17 в хорватском городе Лучко.

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Мини-турнир четырех команд играется в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а Италия обыграла Словакию (1:0).

Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Словакии (25 марта). В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником перед турниром поставил задачу – пробиться в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица

Италия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция