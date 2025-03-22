Украина U-17 в конце игры упустила перевес над Италией и не сыграет на ЧЕ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проиграла матч 2-го тура во втором раунде отбора к Евро-2025 U-17.

22 марта в 13:00 в хорватском Лучко прошел поединок между командами Италии U-17 и Украины U-17 .

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Мини-турнир четырех команд проходит в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а Италия обыграла Словакию (1:0).

Украина U-17 долгое время вела в счете благодаря автоголу соперников (1:0), но в конце игры пропустила два мяча от Италии и проиграла матч (1:2)

Первыми острый момент создали итальянцы. Приско пробил в штангу, а затем Хадасевич спас сине-желтую команду после удара Арены с острого угла. Украинцы отвечали попытками из-за пределов штрафной, но без точного завершения. На 28-й минуте удача была на стороне сине-желтых – после прострела Калюжного защитник Бовио срезал мяч в свои ворота, выведя Украину вперед.

Итальянцы активизировались, однако не имели успеха. Арена пробил в руки Хадасевичу, а затем с выгодной позиции пробил мимо ворот. Украинцы также имели шанс удвоить преимущество – Зубрий пробивал с близкого расстояния, но голкипер Лоньоли спас Скуадру Адзурру.

Во втором тайме итальянцы пошли в атаку. Хадасевич парировал удар Луонго, а Арена пробил над перекладиной. Давление со стороны соперников росло, и на последних минутах это дало результат. Сначала Мамбуку сравнял счет после подачи с углового, а в следующей атаке Элимогале протолкнул мяч в ворота, вырвав победу для Италии (2:1).

25 марта сине-желтые проведут заключительный поединок – со сверстниками из Словакии. В финальную стадию выйдет только победитель группы. Украинская команда после двух поражений потеряла все шансы.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17

Группа 1, 2-й тур, Лучко (Хорватия), 22 марта

13:00. Италия U-17 – Украина U-17 – 2:1

Голы: Мамбуку, 90, Элимогале, 90+2 – Бовио, 28 (автогол)

Италия U-17: Лоньоли, Амигере (Мамбуку, 46), Бовио, Реджани (Борасио, 75), Джани, Приско, Стеффанони (Кампаньелло, 46), Маккарони, Луонго (Баралла, 69), Арена (Элимогале, 69), Инасио.

Украина U-17: Хадасевич, Мельник (Мурадян, 46), Милокост, Костюк, Калюжний, Кутья, Петровський, Люсин (А. Ткаченко, 55), Гамзик (Залипка, 83), Зудин (Кучерявый, 63), Зубрий (Шишкевич, 63).

Предупреждения: Маккарони, 47, Элимогале, 89, Луонго, 90+2 (не на полі) – А. Ткаченко, 57, Калюжный, 61, Костюк, 89.

16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

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