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УКРАИНА U17
19.03.2025 13:00 – FT 1 : 2
Хорватия U17
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19 марта 2025, 15:03 | Обновлено 19 марта 2025, 15:22
849
5

Украина U-17 проиграла сверстникам из Хорватии на старте квалификации ЧЕ

Сине-желтая команда потерпела поражение со счетом 1:2

19 марта 2025, 15:03 | Обновлено 19 марта 2025, 15:22
849
5
Украина U-17 проиграла сверстникам из Хорватии на старте квалификации ЧЕ
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) с поражения стартовала во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

19 марта в 13:00 прошел матч между командами Украины и Хорватии U-17 на стадионе Branko Cavlovic-Cavlek в городе Карловац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда пропустила два гола в первом тайме – дублем отметился Тино Кусанович. После перерыва сине-желтые сумели лишь сократить отставание – пенальти реализовал Павел Люсин (1:2).

Первый опасный момент в матче создала украинская команда – Граховац спас хорватов после удара Люсина. Хозяева ответили своим шансом: после подачи с левого фланга мяч попал в дальнюю штангу. Затем обе команды снова обменялись моментами: Зудину не позволили выйти один на один с голкипером, а Нико Хорват пробил с острого угла мимо ближнего угла.

На 22-й минуте хорваты открыли счет – после угловой в штрафной украинцев возникла суета, и Кусанович протолкнул мяч в сетку. Затем он оформил дубль, удачно замкнув подачу партнера. У украинцев был шанс сократить отставание еще до перерыва – Зудин пробил с хорошей позиции, но мяч оказался в руках голкипера.

В начале второго тайма хорваты могли увеличить преимущество, однако Кусанович не реализовал еще один момент, а Джурабаев ударом с полукруга проверил реакцию Граховаца. На 55-й минуте украинцы вернули интригу: Кучерявый заработал пенальти, который четко реализовал Люсин. Хозяева ответили ударом головой от Войводича, но мяч прошел мимо ворот.

В заключительной части матча хорваты сосредоточились на сохранении результата. Украинцы активно искали возможность спасти игру, и лучший шанс для этого имел Зудин – на 90-й минуте он пробил рядом со штангой. Однако сравнять счет не удалось, и поединок завершился поражением Украины – 1:2.

Мини-турнир четырех команд проходит в Хорватии. Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).

В финальную стадию выйдет только победитель группы, в которую входят: Италия, Хорватия, Словакия, Украина.

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником перед турниром поставил задачу – пробить в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17

Группа 1. 1-й тур, 19 марта 2025. Карловац (Хорватия)

13:00. Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2

Голы: Павел Люсин, 55 (пен) – Тино Кусанович, 22, 32

Украина U-17: Крапивин, Мельник, Милокост, Костюк (А. Ткаченко, 89), Калюжний, Джурабаев (Кутья, 59), Петровский, Люсин (Середа, 82), Мурадян (Кучерявый, 46), Зудин, Зубрий (Гамзик, 59).

Хорватия U-17: Граховац, Пайсар (Миятович, 90+2), Кумар, Якирович, Мурика (Костелац, 82), Войводич, Смилянич, Радош (Бурцар, 75), Н. Хорват (Бенкотич, 82), П. Хорват, Кусанович (Мишура, 82).

Предупреждения: Радош, 37, Якирович, 54, Кумар, 57.

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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PETP0
Кончені і крапка. Хай чіпляються за що завгодно.
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Андрій Заліщук
Ех шкода, шанси зачепиться хоча б за 2 місце тепер ще менші
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