Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

19 марта в 13:00 проходит матч между командами Украины и Хорватии U-17 на стадионе Branko Cavlovic-Cavlek в городе Карловац

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Мини-турнир четырех команд играется в Хорватии. Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).

В финальную стадию выйдет только победитель группы, в которую входят: Италия, Хорватия, Словакия, Украина.

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником ставит задачу – пробить в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица

Украина U-17 – Хорватия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция