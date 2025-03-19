Украина U-17 – Хорватия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 марта в 13:00 матч 1-го тура квалификации Евро-2025 U-17
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.
19 марта в 13:00 проходит матч между командами Украины и Хорватии U-17 на стадионе Branko Cavlovic-Cavlek в городе Карловац
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мини-турнир четырех команд играется в Хорватии. Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).
В финальную стадию выйдет только победитель группы, в которую входят: Италия, Хорватия, Словакия, Украина.
Тренерский штаб во главе с Александром Сытником ставит задачу – пробить в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.
Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица
Украина U-17 – Хорватия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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