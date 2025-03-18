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Молодежные турниры
18 марта 2025, 22:37 | Обновлено 18 марта 2025, 22:49
95
0

ФОТО. Тренировка юношей. Сборная Украины U-17 готовится к отбору на ЧЕ

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником готовит команду к поединкам

18 марта 2025, 22:37 | Обновлено 18 марта 2025, 22:49
95
0
ФОТО. Тренировка юношей. Сборная Украины U-17 готовится к отбору на ЧЕ
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) примет участие во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

Мини-турнир четырех команд состоится в Хорватии. Сине-желтые проведут поединки с Хорватией, хозяевами мини-турнира (19 марта), а также со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).

В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Тренерский штаб во главе с Александром Сытником готовит команду к важнейшим поединкам квалификации ЧЕ-2025.

ФОТО. Тренировка юношей. Сборная Украины U-17 готовится к отбору на ЧЕ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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