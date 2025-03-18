ФОТО. Тренировка юношей. Сборная Украины U-17 готовится к отбору на ЧЕ
Тренерский штаб во главе с Александром Сытником готовит команду к поединкам
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) примет участие во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.
Мини-турнир четырех команд состоится в Хорватии. Сине-желтые проведут поединки с Хорватией, хозяевами мини-турнира (19 марта), а также со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).
В финальную стадию выйдет только победитель группы.
Тренерский штаб во главе с Александром Сытником готовит команду к важнейшим поединкам квалификации ЧЕ-2025.
ФОТО. Тренировка юношей. Сборная Украины U-17 готовится к отбору на ЧЕ
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