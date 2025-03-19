Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2. Ошибки первого тайма. Видео голов
Сине-желтые начали свой путь к молодежному Евро
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартовала во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.
Соперником сине-желтых стала сборная Хорватии.
В первом тайме украинцы пропустили дважды. Дублем отметился Тино Кусанович. Сначала игрок забил на 22-й минуте, а затем на 32-й минуте.
Во второй половине игры игроки сборной Украины один гол отквитали. Автором гола стал Павел Люсин на 54-й минуте, который реализовал пенальти.
Сборная Украины упустила возможность сравнять счет под занавес матча. Дмитрий Зудин в штрафной площадке пробил выше мимо ворот.
Евро U17. Квалификация. 19 марта
Украина U17 – Хорватия U17 – 1:2
Голы: Люсин, 54, – Кусанович, 22, 32
Видео голов и обзор матча
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