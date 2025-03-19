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Евро U17
УКРАИНА U17
19.03.2025 13:00 – FT 1 : 2
Хорватия U17
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19 марта 2025, 15:10 |
699
0

Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2. Ошибки первого тайма. Видео голов

Сине-желтые начали свой путь к молодежному Евро

19 марта 2025, 15:10 |
699
0
Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2. Ошибки первого тайма. Видео голов
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартовала во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

Соперником сине-желтых стала сборная Хорватии.

В первом тайме украинцы пропустили дважды. Дублем отметился Тино Кусанович. Сначала игрок забил на 22-й минуте, а затем на 32-й минуте.

Во второй половине игры игроки сборной Украины один гол отквитали. Автором гола стал Павел Люсин на 54-й минуте, который реализовал пенальти.

Сборная Украины упустила возможность сравнять счет под занавес матча. Дмитрий Зудин в штрафной площадке пробил выше мимо ворот.

Евро U17. Квалификация. 19 марта

Украина U17 – Хорватия U17 – 1:2

Голы: Люсин, 54, – Кусанович, 22, 32

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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