СЫТНИК: «Сборная Украины имеет большое желание поехать на Евро U-17»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник поделился мнениями о сборах команды и рассказал об ожиданиях от официальных матчей.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) в скором времени сыграет во втором раунде квалификации Евро-2025 U-17. Сине-желтые попали в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией. Матчи этого мини-турнира будут проходить с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Накануне сбора главный тренер украинцев Александр Сытник рассказал о пути и подготовке команды.

– 15 марта вечером – из Киева поездом, примерно за сутки – на месте, в Хорватии, под Загребом. У нас всего два тренировочных дня, чтобы лучше подготовиться к турниру.

– Возникали ли у вас проблемы с определением состава на ближайшие соревнования?

– В этом плане всегда есть нюансы. Это и травмы футболистов, и болезни. Вот, например, мы недосчитались динамовца Ивана Андрюша, которому сделали операцию. В связи с его отсутствием у нас возникли некоторые проблемы на этой позиции. Впрочем, мы надеемся, что другие ребята не дадут повода для сомнений в своем мастерстве.

Мы до последнего следили за некоторыми игроками в клубах, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Ведь здесь есть и проблема в заявке, в которую может попасть только 20 футболистов (18 полевых и два вратаря). Наш тренерский штаб, определяя состав, пытался продумать все моменты на случай, опять же, травм или дисквалификаций.

– В списке сейчас три вратаря...

– Именно так. Просто один из них будет, как говорится, на подхвате. В случае форс-мажора медицинский отдел УЕФА рассматривает возможность замены футболиста в заявке. В случае полевых игроков это сделать сложнее, а вот с голкиперами это более реально.

– А двух центральных нападающих достаточно?

– Опять же мы не можем иметь по два исполнителя на одну позицию, поэтому, как я сказал выше, подбирали игроков так, чтобы можно было варьировать состав. Тот же Дмитрий Зудин может сыграть как в центре атаки, так и на месте вингера. А Максим Кучерявый может действовать из глубины. Номинальный полузащитник Андрей Гамзик может сыграть и на острие, как Александр Середа.

– Около месяца назад вы говорили, что информации о соперниках не так много. Как с этим сейчас?

– Информации в целом достаточно. С Хорватией наша сборная играла в конце прошлого года, еще до моего назначения, два спарринга, есть видео. Недавно Словакия приняла участие в международном турнире в Турции, итальянцы проводили товарищеские матчи с испанцами и французами. Так что материала хватает. К тому же, все наши соперники выступали в первом квалификационном раунде чемпионата Европы.

Мы понимаем, как эти сборные действуют, разве что сложно пока говорить по слогам, кто будет среди основных игроков. Для нас важнее всего донести до футболистов все принципы нашей игры, чтобы мы смогли сыграть на своих лучших качествах и слабых сторонах противников.

– Кто фаворит нашего квартета, Италия или хозяин – Хорватия?

– Сложно говорить, поскольку в юношеском футболе во главу угла выходит психология, и кто лучше справится с этим, тот и победит. Хотя, конечно, мы любим сравнивать сборные по именам с главными командами их стран. Но я скажу так: Италия, Хорватия и Словакия – сборные хорошего уровня. Возможно, у них нет ярко выраженных звезд, но все соперники сбалансированы, как в атаке, так и в обороне. Наверное, на бумаге шансы немного выше хорватов, потому что они играют дома, однако все покажут только поединки. Но в то же время не думаю, что стоит сбрасывать со счетов Украину и Словакию.

– В каком статусе на этот турнир поехала сборная Украины?

– В современном футболе уже, пожалуй, нет секретов. Хотя, конечно, нас вряд ли относят к потенциальным победителям турнира. На руку нам это или нет, покажет время. Могу сказать одно: у сборной Украины большое желание поехать на чемпионат Европы. Важно, чтобы наши ребята не боялись серьезных соперников. Мы будем идти от матча к матчу и в каждом из них будем сражаться за результат.