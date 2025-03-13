Назван состав сборной Украины U-17 для участия во втором раунде отбора ЧЕ
Украинская команда в квалификации сыграет с Италией, Хорватией, Словакией
Определился состав сборной Украины U-17 на поединки второго раунда отбора Евро-2025 среди юношей до 17 лет (футболисты не старше 2008 г.р.).
Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.
Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальный турнир выйдет только победитель группы.
Главный тренер сине-желтых Александр Сытник вызвал в ряды команды 21 футболиста.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания), Федор Ткаченко (Бетис, Испания).
Защитники: Егор Костюк, Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Егор Онищук (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка (Рух Львов), Никита Мельник (Имолезе, Италия), Александр Ткаченко (Вердер, Германия).
Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Артем Зубрий, Александр Середа (оба – Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Артем Мурадян (Боруссия М, Германия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Андрей Гамзик (Байер, Германия), Арсений Шишкевич (Риу Аве, Португалия).
Нападающие: Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Максим Кучерявый (Динамо Киев).
Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора. Группа А1
1-й тур, 19.03.2025
- 13:00. Украина – Хорватия (Карловац)
- 16:30. Италия – Словакия (Сесвете)
2-й тур, 22.03.2025
- 13:00. Италия – Украина (Луцко)
- 16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)
3-й тур, 25.03.2025
- 16:30. Хорватия – Италия (Луцко)
- 16:30. Словакия – Украина (Сесвете)
Время начала матчей – киевское.
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