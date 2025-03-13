Назван состав сборной Украины U-17 для участия во втором раунде отбора ЧЕ

Определился состав сборной Украины U-17 на поединки второго раунда отбора Евро-2025 среди юношей до 17 лет (футболисты не старше 2008 г.р.).

Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальный турнир выйдет только победитель группы.

Главный тренер сине-желтых Александр Сытник вызвал в ряды команды 21 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания), Федор Ткаченко (Бетис, Испания).

Защитники: Егор Костюк, Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Егор Онищук (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка (Рух Львов), Никита Мельник (Имолезе, Италия), Александр Ткаченко (Вердер, Германия).

Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Артем Зубрий, Александр Середа (оба – Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Артем Мурадян (Боруссия М, Германия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Андрей Гамзик (Байер, Германия), Арсений Шишкевич (Риу Аве, Португалия).

Нападающие: Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Максим Кучерявый (Динамо Киев).

Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 19.03.2025

13:00. Украина – Хорватия (Карловац)

– Хорватия (Карловац) 16:30. Италия – Словакия (Сесвете)

2-й тур, 22.03.2025

13:00. Италия – Украина (Луцко)

(Луцко) 16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)

3-й тур, 25.03.2025

16:30. Хорватия – Италия (Луцко)

16:30. Словакия – Украина (Сесвете)

Время начала матчей – киевское.