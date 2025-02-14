Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025
Молодежные турниры
14 февраля 2025, 05:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 06:37
114
0

Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025

Мини-турнир четырех команд пройдет в Хорватии с 19 до 25 марта

14 февраля 2025, 05:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 06:37
114
0
Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025
УАФ

В марте состоится второй раунд отбора чемпионата Европы 2025 U-17.

Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Стало известно, что игры пройдут в городах Карловац, Сесвет и Луцко. Определено и время начала матчей.

В Лиге A 28 команд было разбито на 7 групп по 4 участника. 7 победителей групп Лиги А получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 U-17, Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня. Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 U-17.

В Лиге B 26 команд были разбиты на 5 групп по 4 участника и две группы по три участника. 7 победителей групп Лиги B поднимутся в Лигу A в первом раунде квалификации Евро-2027 U-17. Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Евро-2025 U-17. Второй раунд квалификации

Группа А1. Календарь матчей

1-й тур, 19.03.2025

  • 13:00. Украина – Хорватия (Карловац)
  • 16:30. Италия – Словакия (Сесвете)

2-й тур, 22.03.2025

  • 13:00. Италия – Украина (Луцк)
  • 16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)

3-й тур, 25.03.2025

  • 16:30. Словакия – Украина (Сесвете)
  • 16:30. Хорватия – Италия (Луцко)

Время начала матчей – киевское.

Лига А

  • Группа А1: Италия, Хорватия, Украина, Словакия
  • Группа А2: Испания, Австрия, Германия, Норвегия
  • Группа А3: Франция, Греция, Дания, Финляндия
  • Группа А4: Португалия, Сербия, Нидерланды, Венгрия
  • Группа А5: Чехия, Швейцария, Турция, Швеция
  • Группа А6: Бельгия, Польша, Исландия, Ирландия
  • Группа А7: Англия, Северная Ирландия, Словения, Израиль

Лига В

  • Группа В1: Румыния, Северная Македония, Шотландия, Лихтенштейн
  • Группа В2: Босния и Герцеговина, беларусь, Армения, Сан-Марино
  • Группа В3: Черногория, Латвия, Эстония, Гибралтар
  • Группа В4: Косово, Кипр, Молдова, Андорра
  • Группа В5: Люксембург, Болгария, Мальта, Фарерские острова
  • Группа В6: Албания, Уэльс, Азербайджан
  • Группа В7: Литва, Грузия, Казахстан
По теме:
Для сборной Украины WU-17 определено, где и когда пройдут матчи отбора ЧЕ
В УПЛ утвердили дату доигрывания прерванного матча между Ингульцом и Зарей
Назван состав женской сборной на матчи Лиги наций с Албанией и Хорватией
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 даты и время матчей сборная Италии по футболу U-17 сборная Хорватии по футболу U-17 сборная Словакии по футболу U-17 Украина - Хорватия Италия - Украина Словакия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 13 февраля 2025, 18:10 11
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/4 финала начнется 13 февраля в 19:00 по Киеву

Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК
Футбол | 13 февраля 2025, 23:57 2
Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК
Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК

Румыны победили со счетом 2:1

«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
Футбол | 13.02.2025, 15:00
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Футбол | 13.02.2025, 20:28
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса
Футбол | 14.02.2025, 06:20
Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса
Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 41
Бокс
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 3
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем