Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025

В марте состоится второй раунд отбора чемпионата Европы 2025 U-17.

Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Стало известно, что игры пройдут в городах Карловац, Сесвет и Луцко. Определено и время начала матчей.

В Лиге A 28 команд было разбито на 7 групп по 4 участника. 7 победителей групп Лиги А получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 U-17, Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня. Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 U-17.

В Лиге B 26 команд были разбиты на 5 групп по 4 участника и две группы по три участника. 7 победителей групп Лиги B поднимутся в Лигу A в первом раунде квалификации Евро-2027 U-17. Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Евро-2025 U-17. Второй раунд квалификации

Группа А1. Календарь матчей

1-й тур, 19.03.2025

13:00. Украина – Хорватия (Карловац)

– Хорватия (Карловац) 16:30. Италия – Словакия (Сесвете)

2-й тур, 22.03.2025

13:00. Италия – Украина (Луцк)

(Луцк) 16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)

3-й тур, 25.03.2025

16:30. Словакия – Украина (Сесвете)

(Сесвете) 16:30. Хорватия – Италия (Луцко)

Время начала матчей – киевское.

Лига А

Группа А1: Италия, Хорватия, Украина , Словакия

, Словакия Группа А2: Испания, Австрия, Германия, Норвегия

Группа А3: Франция, Греция, Дания, Финляндия

Группа А4: Португалия, Сербия, Нидерланды, Венгрия

Группа А5: Чехия, Швейцария, Турция, Швеция

Группа А6: Бельгия, Польша, Исландия, Ирландия

Группа А7: Англия, Северная Ирландия, Словения, Израиль

Лига В