Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025
Мини-турнир четырех команд пройдет в Хорватии с 19 до 25 марта
В марте состоится второй раунд отбора чемпионата Европы 2025 U-17.
Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.
Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.
Стало известно, что игры пройдут в городах Карловац, Сесвет и Луцко. Определено и время начала матчей.
В Лиге A 28 команд было разбито на 7 групп по 4 участника. 7 победителей групп Лиги А получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 U-17, Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня. Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 U-17.
В Лиге B 26 команд были разбиты на 5 групп по 4 участника и две группы по три участника. 7 победителей групп Лиги B поднимутся в Лигу A в первом раунде квалификации Евро-2027 U-17. Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.
Евро-2025 U-17. Второй раунд квалификации
Группа А1. Календарь матчей
1-й тур, 19.03.2025
- 13:00. Украина – Хорватия (Карловац)
- 16:30. Италия – Словакия (Сесвете)
2-й тур, 22.03.2025
- 13:00. Италия – Украина (Луцк)
- 16:30. Хорватия – Словакия (Карловац)
3-й тур, 25.03.2025
- 16:30. Словакия – Украина (Сесвете)
- 16:30. Хорватия – Италия (Луцко)
Время начала матчей – киевское.
Лига А
- Группа А1: Италия, Хорватия, Украина, Словакия
- Группа А2: Испания, Австрия, Германия, Норвегия
- Группа А3: Франция, Греция, Дания, Финляндия
- Группа А4: Португалия, Сербия, Нидерланды, Венгрия
- Группа А5: Чехия, Швейцария, Турция, Швеция
- Группа А6: Бельгия, Польша, Исландия, Ирландия
- Группа А7: Англия, Северная Ирландия, Словения, Израиль
Лига В
- Группа В1: Румыния, Северная Македония, Шотландия, Лихтенштейн
- Группа В2: Босния и Герцеговина, беларусь, Армения, Сан-Марино
- Группа В3: Черногория, Латвия, Эстония, Гибралтар
- Группа В4: Косово, Кипр, Молдова, Андорра
- Группа В5: Люксембург, Болгария, Мальта, Фарерские острова
- Группа В6: Албания, Уэльс, Азербайджан
- Группа В7: Литва, Грузия, Казахстан
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