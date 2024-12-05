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Молодежные турниры
05 декабря 2024, 14:53 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:57
553
0

Второй раунд Евро-2025 U-17. Жеребьевкой определены соперники Украины U-17

Для сине-желтых в оппоненты выпали: Италия, Хорватия и Словакия

05 декабря 2024, 14:53 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:57
553
0
Второй раунд Евро-2025 U-17. Жеребьевкой определены соперники Украины U-17
УАФ

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2025 U-17. 54 команды были разделены на группы в двух лигах – А и В. По итогам первого раунда квалификации 28 сборных попали в Лигу A, остальные 26 – в Лигу B.

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Юрия Мороза в своей группе первого раунда заняла второе место, обыграв Косово (4:2) и Казахстан (3:0) и уступив Бельгии (1:2). Перед жеребьевкой второго этапа она находилась в третьей корзине. Посев сформировался по итогам первого раунда.

По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе А1, где будут противостоять Италии, Хорватии и Словакии.

В Лиге A 28 команд были разбиты на 7 групп по 4 участника. 7 победителей групп Лиги А получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 U-17, Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня. 7 команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 U-17.

В Лиге B 26 команд были разбиты на 5 групп по 4 участника и 2 группы по 3 участника. 7 победителей групп Лиги B поднимутся в Лигу A в первом раунде квалификации Евро-2027 U-17.

Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора. Итоги жеребьевки

Лига А

  • Группа А1: Италия, Хорватия, Украина, Словакия
  • Группа А2: Испания, Австрия, Германия, Норвегия
  • Группа А3: Франция, Греция, Дания, Финляндия
  • Группа А4: Португалия, Сербия, Нидерланды, Венгрия
  • Группа А5: Чехия, Швейцария, Турция, Швеция
  • Группа А6: Бельгия, Польша, Исландия, Ирландия
  • Группа А7: Англия, Северная Ирландия, Словения, Израиль

Лига В

  • Группа В1: Румыния, Северная Македония, Шотландия, Лихтенштейн
  • Группа В2: Босния и Герцеговина, Беларусь, Армения, Сан-Марино
  • Группа В3: Черногория, Латвия, Эстония, Гибралтар
  • Группа В4: Косово, Кипр, Молдова, Андорра
  • Группа В5: Люксембург, Болгария, Мальта, Фарерские острова
  • Группа В6: Албания, Уэльс, Азербайджан
  • Группа В7: Литва, Грузия, Казахстан

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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