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Молодежные турниры
05 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:36
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Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17

Оппонентами команды Юрия Мороза стали Италия, Черногория и Эстония

05 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:36
30
0
Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17
УАФ

Збірна України U-17 дізналась своїх суперників на першому етапі відбору до Євро-2026 U-17.

Суперниками команди Юрія Мороза стали Італія, Чорногорія та Естонія.

Господар міні-турніру чотирьох команд стане відомим згодом.

Матчі пройдуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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