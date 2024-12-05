Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17

Збірна України U-17 дізналась своїх суперників на першому етапі відбору до Євро-2026 U-17.

Суперниками команди Юрія Мороза стали Італія, Чорногорія та Естонія.

Господар міні-турніру чотирьох команд стане відомим згодом.

Матчі пройдуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.