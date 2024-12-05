Молодежные турниры05 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:36
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Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17
Оппонентами команды Юрия Мороза стали Италия, Черногория и Эстония
05 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:36
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Збірна України U-17 дізналась своїх суперників на першому етапі відбору до Євро-2026 U-17.
Суперниками команди Юрія Мороза стали Італія, Чорногорія та Естонія.
Господар міні-турніру чотирьох команд стане відомим згодом.
Матчі пройдуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.
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