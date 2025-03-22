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22 марта 2025, 13:05 |
559
0

Италия U-17 – Украина U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок второго тура мини-турнира в Хорватии начался 22 марта в 13:00

22 марта 2025, 13:05 |
559
0
Италия U-17 – Украина U-17. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

22 марта проходит матч 2-го тура отбора на Евро-2025 U-17 – на поле встретились сборные Украины U-17 и Италии U-17.

Команды играют в хорватском городе Лучо, начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а Италия обыграла Словакию (1:0).

Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Словакии (25 марта). В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17

Группа 1. 2-й тур, 22 марта 2025. Лучо (Хорватия)

Италия U-17 – Украина U-17 – 0:0

Видео голов: (обновляется)

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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