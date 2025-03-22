Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянка спокойно мог играть в УПЛ сейчас»
Известный тренер оценил нынешний уровень бывшего полузащитника национальной сборной
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Евгений Коноплянка мог спокойно продолжать карьеру в Украинской премьер-лиге.
«Спокойно мог бы играть в нашей УПЛ сейчас. Конечно, нужно подготовиться немного, но с его мастерством он мог бы спокойно играть.Сборная Украины уже наверняка позади. Он свой след в истории оставил очень мощный», – сказал Маркевич.
Летом 2024 года 35-летний Коноплянка объявил о завершении карьеры игрока. Экс-полузащитник сборной Украины выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и другие клубы. Коноплянка вместе с бывшим нападающим Днепра Романом Зозулей занимается агентской деятельностью.
Ранее сообщалось, что Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче
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