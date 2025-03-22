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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянка спокойно мог играть в УПЛ сейчас»
Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 12:13 |
285
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянка спокойно мог играть в УПЛ сейчас»

Известный тренер оценил нынешний уровень бывшего полузащитника национальной сборной

22 марта 2025, 12:13 |
285
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянка спокойно мог играть в УПЛ сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Евгений Коноплянка мог спокойно продолжать карьеру в Украинской премьер-лиге.

«Спокойно мог бы играть в нашей УПЛ сейчас. Конечно, нужно подготовиться немного, но с его мастерством он мог бы спокойно играть.Сборная Украины уже наверняка позади. Он свой след в истории оставил очень мощный», – сказал Маркевич.

Летом 2024 года 35-летний Коноплянка объявил о завершении карьеры игрока. Экс-полузащитник сборной Украины выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и другие клубы. Коноплянка вместе с бывшим нападающим Днепра Романом Зозулей занимается агентской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче

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Евгений Коноплянка Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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zzg77
Міг би, але не може - треба бігати, а не язиком плескати!
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