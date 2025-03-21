Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

На 62-й минуте травму получил фулбек сборной Украины Алексей Сыч. На 25-й Сыч вышел на поле заменив Ефима Коноплю.

Травма у Алексея Сыча оказалась серьезной, об этом после матча сказал главный тренер Сергей Ребров.

«Я видел, что у Алексея Сыча тяжелая травма, он сейчас очень расстроен. Мы сделаем все, что он восстановился, нас ждет тяжелая игра. Верю, что смогу рассчитывать на всех игроков», – сказал Ребров.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.