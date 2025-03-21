Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Алексей Сыч получил повреждение
20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.
На 62-й минуте травму получил фулбек сборной Украины Алексей Сыч. На 25-й Сыч вышел на поле заменив Ефима Коноплю.
Травма у Алексея Сыча оказалась серьезной, об этом после матча сказал главный тренер Сергей Ребров.
«Я видел, что у Алексея Сыча тяжелая травма, он сейчас очень расстроен. Мы сделаем все, что он восстановился, нас ждет тяжелая игра. Верю, что смогу рассчитывать на всех игроков», – сказал Ребров.
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу
Александр рассказал, чем планирует заниматься на пенсии