Лига наций22 марта 2025, 13:35 | Обновлено 22 марта 2025, 13:36
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Пресс-конференция Реброва перед матчем Бельгия – Украина. Смотреть LIVE
Тренер пообщается с прессой перед вторым матчем против Бельгии
22 марта 2025, 13:35 | Обновлено 22 марта 2025, 13:36
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22 марта в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед вторым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Игра пройдет 23 марта, начало в 21:45.
В первой встрече Украина обыграла Бельгию с результатом 3:1. В случае успеха команда выйдет в Лигу A турнира.
Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30
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