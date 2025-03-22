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Лига наций
22 марта 2025, 13:35 | Обновлено 22 марта 2025, 13:36
320
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Бельгия – Украина. Смотреть LIVE

Тренер пообщается с прессой перед вторым матчем против Бельгии

22 марта 2025, 13:35 | Обновлено 22 марта 2025, 13:36
320
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Бельгия – Украина. Смотреть LIVE
УАФ

22 марта в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед вторым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Игра пройдет 23 марта, начало в 21:45.

В первой встрече Украина обыграла Бельгию с результатом 3:1. В случае успеха команда выйдет в Лигу A турнира.

Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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