Пресс-конференция Реброва перед матчем Бельгия – Украина. Смотреть LIVE

22 марта в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед вторым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Игра пройдет 23 марта, начало в 21:45.

В первой встрече Украина обыграла Бельгию с результатом 3:1. В случае успеха команда выйдет в Лигу A турнира.

Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30