Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины встретилась с командой Бельгии. Подопечные Сергея Реброва победили со счетом 3:1.

В этом противостоянии два украинских защитника Ефим Конопля и Алексей Сыч получили травмы и не смогли доиграть матч до конца. Конопля вышел в стартовом составе, но был заменен на 25-й минуте. Вместо защитника «Шахтера» на поле появился Алексей Сыч, однако игрок из-за повреждения сыграл до 62-й минуты.

Сообщается, что оба футболиста покинули лагерь сборной Украины, так как не смогут помочь национальной команде. Для этих игроков мартовский сбор завершен. Конопля и Сыч отправятся в расположение своих клубов, где пройдут обследование, чтобы узнать степень повреждений.

Главный тренер Сергей Ребров ранее заявил, что у Сыча тяжелая травма. Новые футболисты вместо травмированных вызываться не будут.