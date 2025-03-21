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Лига наций
21 марта 2025, 13:55 | Обновлено 21 марта 2025, 14:21
4557
2

Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды

Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут в следующем матче из-за травмы

21 марта 2025, 13:55 | Обновлено 21 марта 2025, 14:21
4557
2
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Getty Images/Global Images Ukraine.

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины встретилась с командой Бельгии. Подопечные Сергея Реброва победили со счетом 3:1.

В этом противостоянии два украинских защитника Ефим Конопля и Алексей Сыч получили травмы и не смогли доиграть матч до конца. Конопля вышел в стартовом составе, но был заменен на 25-й минуте. Вместо защитника «Шахтера» на поле появился Алексей Сыч, однако игрок из-за повреждения сыграл до 62-й минуты.

Сообщается, что оба футболиста покинули лагерь сборной Украины, так как не смогут помочь национальной команде. Для этих игроков мартовский сбор завершен. Конопля и Сыч отправятся в расположение своих клубов, где пройдут обследование, чтобы узнать степень повреждений.

Главный тренер Сергей Ребров ранее заявил, что у Сыча тяжелая травма. Новые футболисты вместо травмированных вызываться не будут.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Алексей Сыч Ефим Конопля Сергей Ребров травма
Николай Титюк Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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_9Quantum19_
Цікава історія. І хто ж тоді гратиме на позиції лівого захисника?
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