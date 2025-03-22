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WTA
22 марта 2025, 10:55 | Обновлено 22 марта 2025, 10:57
80
0

Ястремская и Линетт уступили в двух сетах на турнире WTA 1000 в Майами

Встреча продолжалась 53 минуты

22 марта 2025, 10:55 | Обновлено 22 марта 2025, 10:57
80
0
Ястремская и Линетт уступили в двух сетах на турнире WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 22 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В первом раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) встретились с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Хантер (Австралия). Даяна и Магда впервые заявились на одни соревнования в таком тандеме.

Доулхайд и Хантер одержали победу в двух сетах – 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.

Победительницы этого противостояния в 1/8 финала сыграют либо против Лейлы Фернандес / Николь Мелихар, либо против Людмилы Киченок / Софии Кенин.

WTA 1000, первый раунд. Майами (США)

Кэролайн Доулхайд / Сторм Хантер – Даяна Ястремская / Магда Линетт – 6:1, 6:1

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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