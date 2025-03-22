Ястремская и Линетт уступили в двух сетах на турнире WTA 1000 в Майами

В ночь на 22 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В первом раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) встретились с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Хантер (Австралия). Даяна и Магда впервые заявились на одни соревнования в таком тандеме.

Доулхайд и Хантер одержали победу в двух сетах – 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.

Победительницы этого противостояния в 1/8 финала сыграют либо против Лейлы Фернандес / Николь Мелихар, либо против Людмилы Киченок / Софии Кенин.

WTA 1000, первый раунд. Майами (США)

Кэролайн Доулхайд / Сторм Хантер – Даяна Ястремская / Магда Линетт – 6:1, 6:1