Ястремская и Линетт уступили в двух сетах на турнире WTA 1000 в Майами
Встреча продолжалась 53 минуты
В ночь на 22 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).
В первом раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) встретились с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Хантер (Австралия). Даяна и Магда впервые заявились на одни соревнования в таком тандеме.
Доулхайд и Хантер одержали победу в двух сетах – 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.
Победительницы этого противостояния в 1/8 финала сыграют либо против Лейлы Фернандес / Николь Мелихар, либо против Людмилы Киченок / Софии Кенин.
WTA 1000, первый раунд. Майами (США)
Кэролайн Доулхайд / Сторм Хантер – Даяна Ястремская / Магда Линетт – 6:1, 6:1
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