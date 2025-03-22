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  4. Джорджина РОДРИГЕС: «Друзья спрашивают о свадьбе. Это не от меня зависит»
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22 марта 2025, 12:47 |
514
1

Джорджина РОДРИГЕС: «Друзья спрашивают о свадьбе. Это не от меня зависит»

Девушка Роналду призналась, что думает о бракосочетании со звездой футбола

22 марта 2025, 12:47 |
514
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Джорджина РОДРИГЕС: «Друзья спрашивают о свадьбе. Это не от меня зависит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о возможной свадьбе со звездным футболистом.

«Мои друзья постоянно шутят о свадьбе и спрашивают, когда она будет.

С тех пор как вышла песня Дженнифер Лопес The Ring or When, они начали напевать ее мне. Но ведь это не от меня зависит», – сказала Родригес.

Ранее стало известно, как познакомились Джорджина и Криштиану.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Олег Вахоцкий Источник: Daily Mail
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Комментарии 1
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pol-55
А для чого те одруження Рону,що б можливо колись прийшлось ділити його статки,і так живе як *в бога за...*
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