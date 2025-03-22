Другие новости22 марта 2025, 12:47 |
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Джорджина РОДРИГЕС: «Друзья спрашивают о свадьбе. Это не от меня зависит»
Девушка Роналду призналась, что думает о бракосочетании со звездой футбола
22 марта 2025, 12:47 |
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Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о возможной свадьбе со звездным футболистом.
«Мои друзья постоянно шутят о свадьбе и спрашивают, когда она будет.
С тех пор как вышла песня Дженнифер Лопес The Ring or When, они начали напевать ее мне. Но ведь это не от меня зависит», – сказала Родригес.
Ранее стало известно, как познакомились Джорджина и Криштиану.
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