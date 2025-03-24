Шотландия – Греция – 0:3. Удар Христоса, камбэк в Глазго. Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сошлись сборные Шотландии и Греции. Гости разгромили оппонента (3:0) и в следующем сезоне будут играть в дивизионе A.
Греция уступила в первом поединке со счетом 0:1, поэтому в первом тайме бросилась спасать ситуацию. До перерыва в воротах Шотландии побывало два мяча.
Во второй половине игры хозяева пытались сократить отставание в счете, но пропустили третий. Окончательный счет установил нападающий Христос Цолис на 46-й минуте. Шотландия в следующем сезоне будет выступать в дивизионе B.
Лига наций, матчи на вылет. 23 марта
Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)
Голы: Константелиас, 20, Карецас, 42, Цолис, 46
Видеообзор матча:
События матча
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