23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сошлись сборные Шотландии и Греции. Гости разгромили оппонента (3:0) и в следующем сезоне будут играть в дивизионе A.

Греция уступила в первом поединке со счетом 0:1, поэтому в первом тайме бросилась спасать ситуацию. До перерыва в воротах Шотландии побывало два мяча.

Во второй половине игры хозяева пытались сократить отставание в счете, но пропустили третий. Окончательный счет установил нападающий Христос Цолис на 46-й минуте. Шотландия в следующем сезоне будет выступать в дивизионе B.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Константелиас, 20, Карецас, 42, Цолис, 46

Видеообзор матча: