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23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 3
Греция Проходит дальше
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Лига наций
24 марта 2025, 12:41 |
94
0

Шотландия – Греция – 0:3. Удар Христоса, камбэк в Глазго. Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта

24 марта 2025, 12:41 |
94
0
Шотландия – Греция – 0:3. Удар Христоса, камбэк в Глазго. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Греции

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сошлись сборные Шотландии и Греции. Гости разгромили оппонента (3:0) и в следующем сезоне будут играть в дивизионе A.

Греция уступила в первом поединке со счетом 0:1, поэтому в первом тайме бросилась спасать ситуацию. До перерыва в воротах Шотландии побывало два мяча.

Во второй половине игры хозяева пытались сократить отставание в счете, но пропустили третий. Окончательный счет установил нападающий Христос Цолис на 46-й минуте. Шотландия в следующем сезоне будет выступать в дивизионе B.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Константелиас, 20, Карецас, 42, Цолис, 46

Видеообзор матча:

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Греция).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Карецас (Греция).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (Греция).
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Лига наций сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу видео голов и обзор Христос Цолис
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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