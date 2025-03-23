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Лига наций УЕФА. Лига C
Словения
23.03.2025 19:00 – 86 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 19:15 | Обновлено 23 марта 2025, 20:24
868
3

Лига наций. Все ответные матчи плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины имеет фору в два мяча в игре с командой Бельгии

23 марта 2025, 19:15 | Обновлено 23 марта 2025, 20:24
868
3
Лига наций. Все ответные матчи плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

​Вечером 23 марта проходят ответные матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины играет решающий матч плей-офф за право выхода в Лигу A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оппонентом команды Сергея Реброва в выездной игре в Генке будет команда Бельгии. Три дня назад первый матч на условно домашней арене в Мурсии сине-желтая команда выиграла (3:1), получив гандикап в два мяча перед ответной игрой.

В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Испания – Нидерланды (2:2 в первой игре), Германия – Италия (2:1), Португалия – Дания (0:1), Франция – Хорватия (0:2).

Победитель противостояния между Хорватией и Францией станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.

Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

​🏆 Лига наций УЕФА 2024/25

Ответные матчи, 23 марта

🔹 1/4 финала

  • 21:45. Испания – Нидерланды – (первый матч – 2:2)
  • 21:45. Германия – Италия – (первый матч – 2:1)
  • 21:45. Португалия – Дания – (первый матч – 0:1)
  • 21:45. Франция – Хорватия – (первый матч – 0:2)

🔹 Плей-офф. Лига наций A/B

  • 19:00. Сербия – Австрия – (первый матч – 1:1)
  • 19:00. Венгрия – Турция – (первый матч – 1:3)
  • 19:00. Шотландия – Греция – (первый матч – 1:0)
  • 21:45. Бельгия – Украина – (первый матч – 1:3)

🔹 Плей-офф. Лига наций B/C

  • 16:00. Грузия – Армения – (первый матч – 3:0)
  • 19:00. Исландия – Косово – (первый матч – 1:2)
  • 19:00. Словения – Словакия – (первый матч – 0:0)
  • 21:45. Ирландия – Болгария – (первый матч – 2:1)

📊 Инфографика

21:45. Испания – Нидерланды

21:45. Германия – Италия

21:45. Португалия – Дания

21:45. Франция – Хорватия

19:00. Сербия – Австрия

19:00. Венгрия – Турция

19:00. Шотландия – Греция

21:45. Бельгия – Украина

16:00. Грузия – Армения

19:00. Исландия – Косово

19:00. Словения – Словакия

21:45. Ирландия – Болгария

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Фанькин кот
Так вам и надо, срусским подстилкам! Алға, бауырлас Түркия!
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0
Battersea
и 0:2 сразу...
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Battersea
 Турки украли наш сценарий.
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