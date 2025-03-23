Лига наций. Все ответные матчи плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины имеет фору в два мяча в игре с командой Бельгии
Вечером 23 марта проходят ответные матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.
Сборная Украины играет решающий матч плей-офф за право выхода в Лигу A.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оппонентом команды Сергея Реброва в выездной игре в Генке будет команда Бельгии. Три дня назад первый матч на условно домашней арене в Мурсии сине-желтая команда выиграла (3:1), получив гандикап в два мяча перед ответной игрой.
В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Испания – Нидерланды (2:2 в первой игре), Германия – Италия (2:1), Португалия – Дания (0:1), Франция – Хорватия (0:2).
Победитель противостояния между Хорватией и Францией станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.
Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
🏆 Лига наций УЕФА 2024/25
Ответные матчи, 23 марта
🔹 1/4 финала
- 21:45. Испания – Нидерланды – (первый матч – 2:2)
- 21:45. Германия – Италия – (первый матч – 2:1)
- 21:45. Португалия – Дания – (первый матч – 0:1)
- 21:45. Франция – Хорватия – (первый матч – 0:2)
🔹 Плей-офф. Лига наций A/B
- 19:00. Сербия – Австрия – (первый матч – 1:1)
- 19:00. Венгрия – Турция – (первый матч – 1:3)
- 19:00. Шотландия – Греция – (первый матч – 1:0)
- 21:45. Бельгия – Украина – (первый матч – 1:3)
🔹 Плей-офф. Лига наций B/C
- 16:00. Грузия – Армения – (первый матч – 3:0)
- 19:00. Исландия – Косово – (первый матч – 1:2)
- 19:00. Словения – Словакия – (первый матч – 0:0)
- 21:45. Ирландия – Болгария – (первый матч – 2:1)
📊 Инфографика
21:45. Испания – Нидерланды
21:45. Германия – Италия
21:45. Португалия – Дания
21:45. Франция – Хорватия
19:00. Сербия – Австрия
19:00. Венгрия – Турция
19:00. Шотландия – Греция
21:45. Бельгия – Украина
16:00. Грузия – Армения
19:00. Исландия – Косово
19:00. Словения – Словакия
21:45. Ирландия – Болгария
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