Словения – Словакия – 1:0. Нереальный Облак. Видео голов и обзор матча

Национальная сборная Словении минимально победила сборную Словакии в плей-офф Лиги наций, забив единственный гол уже в дополнительное время (1:0).

В первом тайме команды преимущественно играли на встречных курсах, создавая моменты у ворот друг друга, но поразить ворота соперника никому не удалось.

Во втором тайме игра почти не изменилась. Обе команды огорчат голкипера соперников, но что Ян Облак, что Мартин Дубравка действовали безупречно, оставив свои ворота «сухими» в основное время встречи.

Уже в экстра-таймах победу хозяевам принес полузащитник Адам Гнезда Черин, поразив ворота Мартина Дубравки на 95-й минуте игры.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Словения – Словакия – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Адам Гнезда Черин, 95

Видеообзор матча: