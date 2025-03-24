Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словения – Словакия – 1:0. Нереальный Облак. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига C
Проходит дальше Словения
23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
24 марта 2025, 13:43 |
86
0

Словения – Словакия – 1:0. Нереальный Облак. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли ответный матч Лиги наций

24 марта 2025, 13:43 |
86
0
Словения – Словакия – 1:0. Нереальный Облак. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Словения – Словакия

Национальная сборная Словении минимально победила сборную Словакии в плей-офф Лиги наций, забив единственный гол уже в дополнительное время (1:0).

В первом тайме команды преимущественно играли на встречных курсах, создавая моменты у ворот друг друга, но поразить ворота соперника никому не удалось.

Во втором тайме игра почти не изменилась. Обе команды огорчат голкипера соперников, но что Ян Облак, что Мартин Дубравка действовали безупречно, оставив свои ворота «сухими» в основное время встречи.

Уже в экстра-таймах победу хозяевам принес полузащитник Адам Гнезда Черин, поразив ворота Мартина Дубравки на 95-й минуте игры.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Словения – Словакия – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Адам Гнезда Черин, 95

Видеообзор матча:

События матча

95’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Черин (Словения).
По теме:
Последний танец Дешама. Как игроки сборной Франции реагировали на его уход
Серия пенальти между Францией и Хорватией стала юбилейной для синих
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
сборная Словении по футболу сборная Словакии по футболу Лига наций видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24 марта 2025, 07:47 27
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3

Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение 

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Футбол | 24 марта 2025, 12:23 19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»

Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций

Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»
Футбол | 24.03.2025, 14:24
Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»
Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24.03.2025, 07:15
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 388
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем