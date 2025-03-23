Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 185 минут без гола. Словения в овертайме обыграла Словакию
Лига наций УЕФА. Лига C
Проходит дальше Словения
23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 21:50 |
147
0

185 минут без гола. Словения в овертайме обыграла Словакию

Хозяева остаются в дивизионе В

23 марта 2025, 21:50 |
147
0
185 минут без гола. Словения в овертайме обыграла Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в Любляне на стадионе «Стожице» состоялся матч стадии плей-офф Лиги наций за выход в дивизион B между Словенией и Словакией.

В первом матче команды расписали нулевую ничью.

Такой же судьбы ожидало и основное время матча в Любляне. Команды нанесли много ударов по воротам, но они не несли серьезной опасности.

Поскольку основное время победителя не выявило, команды продолжили борьбу в овертаймах.

На 95-й минуте Деян Петрович отдал передачу на Адама Гнезду, который с близкого расстояния расстрелял голкипера гостей - 1:0.

Как оказалось, этого гола было достаточно, чтобы победить и остаться в дивизионе B.

Лига наций. Плейоф за выход в дивизион. 23 марта

Словения – Словакия – 1:0 (после экстра-таймов) (Первый матч – 0:0)

Гол: Гнезда, 95

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Португалия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Быстрый гол. Оярсабаль открыл счет в матче
Лига наций сборная Словении по футболу сборная Словакии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия
Футбол | 23 марта 2025, 21:11 0
Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия
Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия

Ответный поединок начнется 23 марта в 21:45 по Киеву

Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Другие виды | 23 марта 2025, 06:50 46
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении

Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае

Довбик есть? Известна заявка Украины на вторую игру с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 09:41
Довбик есть? Известна заявка Украины на вторую игру с Бельгией
Довбик есть? Известна заявка Украины на вторую игру с Бельгией
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23.03.2025, 20:08
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 1
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 12
Другие виды
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем