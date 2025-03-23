185 минут без гола. Словения в овертайме обыграла Словакию

23 марта в Любляне на стадионе «Стожице» состоялся матч стадии плей-офф Лиги наций за выход в дивизион B между Словенией и Словакией.

В первом матче команды расписали нулевую ничью.

Такой же судьбы ожидало и основное время матча в Любляне. Команды нанесли много ударов по воротам, но они не несли серьезной опасности.

Поскольку основное время победителя не выявило, команды продолжили борьбу в овертаймах.

На 95-й минуте Деян Петрович отдал передачу на Адама Гнезду, который с близкого расстояния расстрелял голкипера гостей - 1:0.

Как оказалось, этого гола было достаточно, чтобы победить и остаться в дивизионе B.

Лига наций. Плейоф за выход в дивизион. 23 марта

Словения – Словакия – 1:0 (после экстра-таймов) (Первый матч – 0:0)

Гол: Гнезда, 95

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine