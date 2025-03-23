Сербия дома одолела Австрию, разгромы от Турции и Греции

В воскресенье, 23 марта, состоялось 3 ответных матча на вылет в Лиге наций.

Сербия у себя дома одолела Австрию. Хоть гости и доминировали большую часть матча, но нелепый пропущенный мяч на 56-й минуте и удаление серьезно ударили по амбициями австрийцев, а на 90й минуте своим голом Влахович закрыл вопросы по победителю.

Греки после поражения у себя дома со счетом 0:1 максимально неожиданно разгромили шотландцев у них дома.

Турки забили три безответных мяча в ворота венгров в Будапеште.

По итогам 3 матче в следующем сезоне сборные Сербии, Турции и Греции сыграют в дивизионе A, а Австрия, Шотландия и Венгрия в дивизионе B.

Лига наций. Матчи на вылет.

Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Максимович, 56 Влахович, 90

Удаление: Траунер, 67

Видеообзор матча:

Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Константелиас, 20, Каретсас, 42, Цолис, 46

Видеообзор матча:

Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)

Голы: Чалханоглу, 37 (пенальти), Гюлер, 39, Бардакчи, 90

Видеообзор матча:

Фото матчей: