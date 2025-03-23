Сербия дома одолела Австрию, разгромы от Турции и Греции
Состоялось 3 матча в Лиге наций
В воскресенье, 23 марта, состоялось 3 ответных матча на вылет в Лиге наций.
Сербия у себя дома одолела Австрию. Хоть гости и доминировали большую часть матча, но нелепый пропущенный мяч на 56-й минуте и удаление серьезно ударили по амбициями австрийцев, а на 90й минуте своим голом Влахович закрыл вопросы по победителю.
Греки после поражения у себя дома со счетом 0:1 максимально неожиданно разгромили шотландцев у них дома.
Турки забили три безответных мяча в ворота венгров в Будапеште.
По итогам 3 матче в следующем сезоне сборные Сербии, Турции и Греции сыграют в дивизионе A, а Австрия, Шотландия и Венгрия в дивизионе B.
Лига наций. Матчи на вылет.
Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Максимович, 56 Влахович, 90
Удаление: Траунер, 67
Видеообзор матча:
Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)
Голы: Константелиас, 20, Каретсас, 42, Цолис, 46
Видеообзор матча:
Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)
Голы: Чалханоглу, 37 (пенальти), Гюлер, 39, Бардакчи, 90
Видеообзор матча:
Фото матчей:
События матча
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