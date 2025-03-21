В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч за место в дивизионе А Лиги наций Шотландия – Греция. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Первый поединок закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Шотландии.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Шотландия

Сборная Шотландии уже сделала половину дела, обыграв греков первом матче. Единственный гол забил Скотт Мактоминей. Футболист сборной Шотландии реализовал пенальти на 33-й минуте. В групповом этапе шотландцы провели дома три матча. Команда проиграла сборной Польши (2:3), сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) и обыграла сборную Хорватии (1:0).

Греция

Сборная Греции существенно осложнила себе задачу выхода в Лигу А. В домашнем матче со сборной Шотландии греки нанесли по воротам соперника 24 удара, но лишь один из них попал в створ. С такой точностью рассчитывать на положительный результат довольно сложно. Но надежда есть. В групповом этапе Лиги наций сборная Греции одержала в гостях три победы. Греки обыграли сборную Ирландии (2:0), сборную Англии (2:1) и сборную Финляндии (2:0).

Личные встречи

Встреча в Греции 20 марта стала первой в истории взаимоотношений команд. Сборные Шотландии и Греции попали также в одну группу отбора к ЧМ-2026 и сыграют в октябре и ноябре 2025 года.

Шотландия – Греция: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Шотландии забивала в среднем по 1 голу за игру. Средняя результативность сборной Греции в гостях составляет 2 гола за матч.

Прогноз

Грекам нужна победа и они пойдут вперед. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.