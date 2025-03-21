Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
Лига наций УЕФА. Лига B
Шотландия
23.03.2025 19:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
Греция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 19:46 |
44
0

Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА

Поединок состоится 23 марта в 19:00 по Киеву

21 марта 2025, 19:46 |
44
0
Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч за место в дивизионе А Лиги наций Шотландия – Греция. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Первый поединок закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Шотландии.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Шотландия

Сборная Шотландии уже сделала половину дела, обыграв греков первом матче. Единственный гол забил Скотт Мактоминей. Футболист сборной Шотландии реализовал пенальти на 33-й минуте. В групповом этапе шотландцы провели дома три матча. Команда проиграла сборной Польши (2:3), сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) и обыграла сборную Хорватии (1:0).

Греция

Сборная Греции существенно осложнила себе задачу выхода в Лигу А. В домашнем матче со сборной Шотландии греки нанесли по воротам соперника 24 удара, но лишь один из них попал в створ. С такой точностью рассчитывать на положительный результат довольно сложно. Но надежда есть. В групповом этапе Лиги наций сборная Греции одержала в гостях три победы. Греки обыграли сборную Ирландии (2:0), сборную Англии (2:1) и сборную Финляндии (2:0).

Личные встречи

Встреча в Греции 20 марта стала первой в истории взаимоотношений команд. Сборные Шотландии и Греции попали также в одну группу отбора к ЧМ-2026 и сыграют в октябре и ноябре 2025 года.

Шотландия – Греция: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Шотландии забивала в среднем по 1 голу за игру. Средняя результативность сборной Греции в гостях составляет 2 гола за матч.

Прогноз

Грекам нужна победа и они пойдут вперед. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Шотландия
23 марта 2025 -
19:00
Греция
Забьют обе команды 1,95 Сделать ставку
По теме:
Тренер Зари: «Украина и Хорватия в одной группе отбора ЧМ. Это интересно»
«Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование
Украина в третий раз при Реброве забила 2+ гола в официальных матчах
сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги
Футбол | 21 марта 2025, 19:38 0
Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги
Александрия за день одержала две победы над комадами Первой лиги

Команды с пользой пользуются международной паузой

Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Футбол | 20 марта 2025, 23:40 10
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН

Хорваты победили со счетом 2:0, голы забили Анте Будимир и Иван Перишич

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21.03.2025, 08:04
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Футбол | 21.03.2025, 16:30
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 7
Мир азарта
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 257
Футбол
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем