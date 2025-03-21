20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А – на поле встретились сборные Греции и Шотландии. Гости сумели одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этой встречи забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей – он реализовал пенальти на 33-й минуте. Греция нанесла больше ударов в сторону ворот соперника (24–8) и чаще владела мячом (58% – 42%), однако вырвать ничью не сумела.

Ответный матч состоится 23 марта на стадионе «Hampden Park» в Глазго (Шотландия). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Лига наций, матчи на вылет. 20 марта

Греция – Шотландия – 0:1

Гол: Мактоминей, 33 (пен)

Видеообзор матча: