Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Греция – Шотландия – 0:1. Как забил Мактоминей? Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
20.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 13:21 |
91
0

Греция – Шотландия – 0:1. Как забил Мактоминей? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 20 марта

21 марта 2025, 13:21 |
91
0
Греция – Шотландия – 0:1. Как забил Мактоминей? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Шотландия

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А – на поле встретились сборные Греции и Шотландии. Гости сумели одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этой встречи забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей – он реализовал пенальти на 33-й минуте. Греция нанесла больше ударов в сторону ворот соперника (24–8) и чаще владела мячом (58% – 42%), однако вырвать ничью не сумела.

Ответный матч состоится 23 марта на стадионе «Hampden Park» в Глазго (Шотландия). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Лига наций, матчи на вылет. 20 марта

Греция – Шотландия – 0:1

Гол: Мактоминей, 33 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

33’
ГОЛ ! С пенальти забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
По теме:
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
Лига наций сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу Скотт Мактоминей видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Футбол | 21 марта 2025, 13:15 0
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины

В ответном матче в Генке уже украинцы будут диктовать условия

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21 марта 2025, 04:34 1
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций

20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1

Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Футбол | 21.03.2025, 08:31
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21.03.2025, 08:04
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 4
Футбол
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 4
Мир азарта
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 4
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем