Греция – Шотландия – 0:1. Как забил Мактоминей? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 20 марта
20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А – на поле встретились сборные Греции и Шотландии. Гости сумели одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в этой встречи забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей – он реализовал пенальти на 33-й минуте. Греция нанесла больше ударов в сторону ворот соперника (24–8) и чаще владела мячом (58% – 42%), однако вырвать ничью не сумела.
Ответный матч состоится 23 марта на стадионе «Hampden Park» в Глазго (Шотландия). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Лига наций, матчи на вылет. 20 марта
Греция – Шотландия – 0:1
Гол: Мактоминей, 33 (пен)
Видеообзор матча:
События матча
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