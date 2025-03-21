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Австрия
20.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Сербия
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Лига наций
21 марта 2025, 00:42 | Обновлено 21 марта 2025, 00:43
137
0

Топовая Австрия сыграла вничью с сербами, Шотландия одолела Грецию

Состоялось 2 матча на вылет в Лиге наций

21 марта 2025, 00:42 | Обновлено 21 марта 2025, 00:43
137
0
Топовая Австрия сыграла вничью с сербами, Шотландия одолела Грецию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австрии

В четверг, 20 марта, состоялось 2 матча на вылет в Лиге наций.

Автрийцы у себя дома весь матч доминировали над сербами. Команда Ральфа Рангника должна была громить своего соперника, победила в первом тайме, но гол Самарджича в второй половине встречи подарил сербам реальные шансы на итоговую победу в двухматчевом противостоянии, учитывая то, что ответная встреча пройдет в родных для них стенах.

Греки у себя дома проиграли шотландцам. Мактоминей забил пенальти на 33-й минуте, после чего его команда ушла в тотальную оборону, которую греки пробить не смогли.

Ответные матчи пройдут 23 марта. По их итогам победители отберутся в дивизион А, а проигравшие упадут в дивизион B.

Лига наций. Матчи на вылет

Австрия – Сербия – 1:1

Голы: Грегорич, 37 – Самарджич, 61

Фото матча:

Греция – Шотландия – 0:1

Гол: Мактоминей, 33 (пенальти)

Фото матча:

Видеообзор матча Австрия – Сербия:

Видеообзор матча Греция – Шотландия:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Сербия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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