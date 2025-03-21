Топовая Австрия сыграла вничью с сербами, Шотландия одолела Грецию
Состоялось 2 матча на вылет в Лиге наций
В четверг, 20 марта, состоялось 2 матча на вылет в Лиге наций.
Автрийцы у себя дома весь матч доминировали над сербами. Команда Ральфа Рангника должна была громить своего соперника, победила в первом тайме, но гол Самарджича в второй половине встречи подарил сербам реальные шансы на итоговую победу в двухматчевом противостоянии, учитывая то, что ответная встреча пройдет в родных для них стенах.
Греки у себя дома проиграли шотландцам. Мактоминей забил пенальти на 33-й минуте, после чего его команда ушла в тотальную оборону, которую греки пробить не смогли.
Ответные матчи пройдут 23 марта. По их итогам победители отберутся в дивизион А, а проигравшие упадут в дивизион B.
Лига наций. Матчи на вылет
Австрия – Сербия – 1:1
Голы: Грегорич, 37 – Самарджич, 61
Фото матча:
Греция – Шотландия – 0:1
Гол: Мактоминей, 33 (пенальти)
Фото матча:
Видеообзор матча Австрия – Сербия:
Видеообзор матча Греция – Шотландия:
События матча
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