Топовая Австрия сыграла вничью с сербами, Шотландия одолела Грецию

В четверг, 20 марта, состоялось 2 матча на вылет в Лиге наций.

Автрийцы у себя дома весь матч доминировали над сербами. Команда Ральфа Рангника должна была громить своего соперника, победила в первом тайме, но гол Самарджича в второй половине встречи подарил сербам реальные шансы на итоговую победу в двухматчевом противостоянии, учитывая то, что ответная встреча пройдет в родных для них стенах.

Греки у себя дома проиграли шотландцам. Мактоминей забил пенальти на 33-й минуте, после чего его команда ушла в тотальную оборону, которую греки пробить не смогли.

Ответные матчи пройдут 23 марта. По их итогам победители отберутся в дивизион А, а проигравшие упадут в дивизион B.

Лига наций. Матчи на вылет

Австрия – Сербия – 1:1

Голы: Грегорич, 37 – Самарджич, 61

Фото матча:

Греция – Шотландия – 0:1

Гол: Мактоминей, 33 (пенальти)

Фото матча:

Видеообзор матча Австрия – Сербия:

Видеообзор матча Греция – Шотландия: