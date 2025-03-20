20 марта на «Эрнст Хаппель» пройдет первый матч стыка за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Австрии встретится со сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда относительно неплохо проявила себя на Евро. Как и на предыдущем таком турнире, получилось выйти в плей-офф. После минимального поражения Франции, фавориту квартета, удалось выиграть и у поляков, и у голландцев, причем каждому забили по трижды. Но в 1/8 финала турки забили на первой же минуте, и в итоге выиграли 2:1.

В Лиге Наций подопечные Ральфа Рангника провалили старт: в сентябре на выезде сыграли вничью в Словении и проиграли 1:2 норвежцам. Но потом было три победы кряду. В конце сборная должна была оформить окончательно первенство в своей квартете. Она открывала счет в середине 1-го тайма, но ближе к концовке пропустили и закончили ничьей со словенцами, и, значит, только на втором месте. Именно из-за этого теперь приходится играть стыковые поединки.

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Сербия

Сборная долго уже играет под руководством Драгана Стойковича, местной легенды как футболиста. Он немалого добился и как наставник, правда, начав с ним стабильно проходить на большие турниры, сербы уже там разочаровывали. Так было и на Евро прошлым летом. После поражения Англии там свели вничью и с соседней Словенией (сровняв на пятой добавленной минуте), и с Данией. Как итог, опять поехали домой без выхода в плей-офф.

В Лиге Наций было достигнуто неплохого результата при обилии вопросов к показанной игре. Выиграли только у провалившейся Швейцарии, и с ней набрали четыре из шести своих очков, прибавив по ничьей с Испанией и Данией. Как итог, закономерно закончили на третьей позиции в своей группе.

Статистика личных встреч

Сначала трижды выигрывали сербы. Но что в 2017-м, что в 2024-м году уже побеждали этого соперника австрийцы.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что для сторон, особенно гостей, важен фактор поля. В целом тут будет борьба, но все же дома Австрия возьмет победу (коэффициент - 1,77).